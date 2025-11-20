Шон Пен се снима във филм за войната в Украйна. Хонорарът му е 1 долар

Американският актьор и режисьор Шон Пен се снима във филма за войната в Украйна – „Войната през очите на животните“. Хонорарът му е 1 долар.

За филма и за това защо холивудската звезда е решил да участва в проекта, продуцентът на лентата Олег Кохан разказва в интервю за украинското издание „Суспільне“.

За какво е филмът

Филмът „Войната през очите на животните“ е антология, състояща се от седем отделни истории. Това са разкази за заек, крава, котка и други животни.

„Създадохме този филм, за да разкажем нашата история чрез съчувствие към животните и да привлечем хората на наша страна. Да трогнем зрителя, така че да не превключи от украинската тема, а да спре, да изгледа и да разбере нещо за нас“, казва продуцентът на филма Олег Кохан, цитиран от Би Би Си.

Той подчерта, че мисията на филма не е да се оплаква, а чрез изкуството да покаже на света кои са украинците и за какво се борят.

Авторите казват, че филмът е базиран на реални събития с художествено осмисляне.

Саундтракът е песен на групата Imagine Dragons.

Режисьори са Мирослав Слабошпицки, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Иван Сауткин, Светослав Костюк и Андрей Лидаговски.

Филмът излезе в украинските кина на 6 ноември. Световната премиера се състоя на кинофестивала Tribeca в Ню Йорк.

Защо точно Шон Пен

Продуцентът на филма Олег Кохан разказва, че когато създателите започнали да промотират първите три новели за животни и война, разбрали, че филмовите фестивали ще проявят повече или по-малко интерес към този филм, а дистрибуторите, кината и онлайн платформите – много по-малко.

„Филмите за войната като цяло са трудни за показване, по-точно – трудно е да се мотивират зрителите да ги гледат“, казва продуцентът.

Затова решили да привлекат Шон Пен към проекта.

„Шон Пен органично съществува във филма като герой, той играе американски продуцент, а не генерал“, разказа Кохан.

По неговите думи, Шон Пен е поискал сценария, изгледал заснетия материал, запознал се с режисьора на новелата си – Мирослав Слабошпицки, и заявил, че хонорарът му за участие ще бъде 1 долар.

„Работата за един долар в украински филм също е подкрепа за Украйна. За мен това решение потвърди, че той е много силен посланик на мира, а също и че нашето кино и неговата тема достигат точно до международната аудитория“, посочва продуцентът.

И подчертава, че „по време на снимките нито едно животно не е пострадало“.

На снимачната площадка винаги са присъствали собствениците на животните и специалисти по координация на снимките с участието на животни, които са следили за тяхната безопасност.

Шон Пен подкрепя Украйна и многократно е посещавал страната. Той подари своята статуетка „Оскар“ на президента Володимир Зеленски.

На 24 февруари 2022 г., когато започна пълномащабната инвазия на Русия, Шон Пен беше в Киев. По-късно той посети Буча и Ирпен, за да види с очите си последствията от престъпленията на руските войски.

През 2022 г. Шон Пен организира благотворителна вечер в Лос Анджелис, на която събра над един милион долара в помощ на Украйна.

Той засне документалния филм „Суперсила“ за войната в Украйна, който през 2023 г. излезе по кината в САЩ.

Във филма Шон Пен попада в офиса на президента в първите дни на войната, където записва разговорите си с Володимир Зеленски и шефа на кабинета му Андрей Ермак.