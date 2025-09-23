С ''Тоска'' започва сезонът в Софийската опера и балет

Софийската опера и балет се готви за началото на сезонът, който ще бъде открит на 26 и 28 септември с "Тоска" на Джакомо Пучини под диригенството на Даниел Орен. Репетициите за премиерата започват, съобщиха на пресконференция от Операта.

"Тоска - бих искал да кажа, че това е една от първите жени в операта. В по-голямата част от оперите, които ние познаваме днес, жените са значими (в "Травиата","Пепеляшка" и др.). Много малко обаче са тези примери. Жената остава винаги пасивна, мъжете решават какви да са жените. Тоска е нещо абсолютно различно", казва Даниел Орен.

Диригентът посочва, че Флория Тоска (изиграна от Мария Хосе Сири) е жена, която се бори, която обича и е готова на всичко за своята любов, дори да убие. Историята не представлява любовен триъгълник, а критика към тоталитаризма и съществуването на тайни полиции, които Орен нарече "зло".

Той не пропусна и да сподели своята почит и възхищение към Райна Кабаиванска, с която преди е имал възможност да работи.

Думата взе и тенорът Щефан Поп, който нарече България свой "втори дом" и сравни процеса на репетиране в Операта с извършване на молитва. Той демонстрира своя глас пред гостуващите и призова публиката да преживее спектакъла.

Други премиери, които предстоят в Операта, са "Селска чест, Палячи" от Пиетро Маскани и Руджеро Леонкавало през октомври, "Макбет" от Джузепе Верди и "Гордост и предрасъдъци" от Лео Муич през март. На 14 ноември пък на сцената ще стъпи Асмик световната оперна сензация Асмик Григорян с галаконцерт отново под диригенството на Даниел Орен.

Софийската опера и балет ще завършат сезона с Вагнеровия фестивал през май и юни с тетралогията "Пръстенът на нибелунга", като и със спектаклите "Лоенгрин" и "Танхойзер" под режисурата на Академик професор Пламен Карталов. През лятото спектакли отново ще се поставят на открито пред храм-паметник "Св. Александър Невски".

Билетите за спектаклите от новия сезон на Софийската опера и балет са в продажба.