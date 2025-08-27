Софийската опера открива новия сезон с „Тоска" от Джакомо Пучини със звездни солисти под диригентството на Даниел Орен. През август Маестрото закри фестивала „Опера на площада" с триумфално изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетовен.

Спектаклите са на 26 и 28 септември. За централните роли са поканени трима от най-аплодираните в момента певци – Мария Хосе Сири ще бъде Тоска, Щефан Поп – Каварадоси, Клаудио Згура – барон Скарпия. Участват също Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова, оркестър и хор на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова, хор на Софийските момчета с ръководител Александър Митев.

Постановката на Пламен Карталов е една от знаковите в репертоара и вече четиринайсет години е сред най-изпълняваните заглавия, представяни успешно и на международни сцени, сред които тези в Япония и Турция.

„Старал съм се да изградя спектакъл, пълен със страсти, революция и огън. Четирима от героите умират, но не по политически причини, а в името на любовта. Финалът е уникален – не е важно дали Тоска скача в пропастта, важното е, че умира любовта", казва Карталов.

На пети септември на сцената пристига продукция на националната опера на Хърватия, която ще разкаже на публиката за живота и смъртта на Джон Ленън. В Загреб пък десет дни по-късно Софийската опера ще представи "Валкюра" на Пламен Карталов.

Билетите за спектаклите от новия сезон на Софийската опера и балет са вече в продажба.