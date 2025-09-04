С шампоан с аромат на българска роза измиха паметника на Съединението в Пловдив

С шампоан с аромат на българска роза екипи на ОП „Чистота“ измиха паметника на Съединението в Пловдив, съобщават от общината. Градът се готви да чества 140 години от едно от най-важните за страната ни исторически събития.
За традиционното миене в навечерието на честването на 140 години от Съединението и Празник на Пловдив са използвани 15 литра шампоан и два тона вода. Основно бе почистен и площад „Съединение“, на който на 6 септември в 20:30 часа ще се проведе тържествената заря-проверка.
Ето я и пълната програма по случай празника, подготвена от общината:
В 11:00 часа е полагането на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до пл. Римски стадион). В 11:30 часа ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей);
В 19:00 часа на площад „Централен“ ще се състои традиционната възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие“. Възстановката традиционно пресъздава как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено „Възванието на Българския таен централен революционен комитет“, с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Възстановката завършва традиционно с голямо празнично хоро;
От 19:30 часа на сцената на Античен театър Пловдив започва празничния концерт на Биг бенд Пловдив - „Биг бенд Пловдив - Приключението 25 години“. Входът е свободен! Поводът е 25 години от създаването на „Биг бенд Пловдив“. Концертът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, ОФ „Пловдив 2019″ и е част от проекта „Звук в Античността“;
В 19:45 часа в Регионален исторически музей, Зала „Съединение“, ще бъде представена на документална изложба „Съединението и неговите личности“. Съединението на България от 6 септември 1885 г. е една от най-безкористните прояви на родолюбие в българската история, свързани с Пловдив. Хората, взели участие в неговата подготовка, осъществяване и защита, са значими личности, оставили трайна следа в нашето минало. Те са фокусът на този разказ. Цитати от спомени и периодичния печат, документи, фотографии и художествени произведения ще припомнят трепетите и емоциите, подтикнали българите към обединение и жертвоготовност;
В 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.
На миенето на паметника присъстваха ученици и жители от град Съединение, които днес първи поставиха венец, за да отдадат почит към героите.
