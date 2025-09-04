Radiohead се завръщат на европейско турне през ноември и декември

След седем години, Radiohead, една от най-влиятелните и обичани алтернативни групи, обявиха серия от ексклузивни концерти в Европа – 20 дати, разпределени в пет култови града: Мадрид, Болоня, Лондон, Копенхаген и Берлин.

В специално обръщение към феновете, барабанистът Филип Селуей сподели:

„Миналата година се събрахме просто да посвирим за удоволствие. След толкова дълга пауза се почувства невероятно да се докоснем отново до музиката, която е в сърцевината на всеки от нас. Това пробуди желание да се качим отново на сцена – и ето ни. Засега са планирани само тези дати… но кой знае накъде ще ни отведе това пътуване.“

Билетите ще бъдат достъпни само чрез предварителна регистрация на radiohead.com, която ще продължи от 5-ти до 7-ми септември. Официалната продажба стартира на 12 септември.

Radiohead е сформирана за пръв път през 1987 г. в престижния университет в Оксфорд. До първите си изяви, тя носи името On Friday. Членове на групата са Том Йорк (вокали, китара, клавири), Джони Грийнууд (китара, клавири), Ед О’Брайън (китара, бек вокали), Колин Грийнууд (бас) и Фил Селуей (барабани). Последното им турне беше през 2018 г.

По-рано този месец музикантите изненадаха почитателите си с дигиталното издание на концертния албум "Hail to the Thief – Live Recordings 2003–2009". Парчетата са подбрани от архиви, използвани за театралната продукция Hamlet Hail to the Thief с музика от Том Йорк. Физическото издание на албума ще излезе на 31 октомври 2025.