Продажбата на билетите за Евровизия ще започне през януари

Продажбата на билети за юбилейното 70-о издание на песенния конкурс "Евровизия" ще започне на 13 януари - ден след жребия, който ще определи местата на участниците в двата полуфинала, предава БТА. България отново ще бъде участник в състезанието.

Общо 90 000 билета ще бъдат пуснати в продажба за деветте концерта в рамките на „Евровизия". Зрителите ще могат да резервират места за полуфиналите на 12 и 14 май и за финала на 16 май. За всяка дата са предвидени и две предварителни шоута, които ще играят функцията на репетиции за участниците.

Почитателите имат време до 18 декември да се регистрират онлайн, за да получат правото да кандидатстват за билети на по-късна дата, допълват от австрийският оператор ORF. Цената варира между 15 евро и 360 евро, като най-скъпите билети дават достъп до зоната пред сцената във вечерта на финала.

Юбилейното издание на "Евровизия" ще се проведе във Виена, Австрия. Засега няма окончателен списък със страните, които ще участват, поради неразбирателства, свързани с включването на Израел в конкурса. Ясно е обаче, че България, Румъния и Молдова ще се завърнат след кратка пауза.