Нина Николина: Родината е отражение на самите нас, трябва да сме по-добри към себе си (видео)

Нина Николина ще представи новия си проект Global Pop тази вечер в Sоfiа Live Club, съобщават от екипа на певицата.

Албумът включва пет нови песни, създадени от творческия тандем, създал песента „Ти“ (композиторът Магомед Алиев-Мага и Гергана Турийска – текст). Освен новите песни, в проекта влизат „Ти“, „Не мога“, „Нека вали“ и „Със затворени очи“, които ще бъдат представени със специално аранжирани концертни версии, подготвени за концерт-премиерата.

Ще участват музикантите Калин Вельов - барабани, Мартин Ташев - тромпет и вокал, Мартин Денев - пиано, а Таня Първанова и Бисерка Пиларска ще изпълнят акапелни поп песни.

Искате да знаете повече?

Новата песен на Нина Николина „Огледало“ е дело на същия творчески екип като на големия хит „Ти“. И пак е изповядана любов, този път – към родината. „В „Огледало“ всеки един от трима ни изля душата си в много по-дълбоко и смислено отношение – към родината ни, към която всеки се отнася като светиня. Мага написа музиката по мелодия, с която се е събудил през нощта. Когато я изпратихме на Гергана Турийска, тя имаше дълго турне в Европа с „Пощенска кутия за приказки“ и бе повлияна от срещите си с емигрантите и с тяхното отношение към родината. Това силно се усеща и в текста. Всяка дума хваща за гърлото с дълбокото и мистично отношение, което има всеки един от нас. Живяла съм в чужбина, но си носим българското в себе си и то има силна притегателна сила. Не знам дали защото се занимавам и с фолклор, но човек не бива да се откъсва от корена си.“ – разказа Нина Николина в студиото на Jazz FM. Песента е част от проекта „Пеещи артисти“.

Александър Моллов заснема видеото на Белоградчишките скали – мистични и емблематични. „И отново символ на България, на българското. Нещо, което е уникално, което имаме само тук.“ – подчертава Нина Николина. Тя е облечена в рокля на американски дизайнер, който работи с големите личности на Америка като Мишел Обама и Бионсе. Тоалетът е вдъхновен от българските традиционни костюми. Александър Моллов заснема Resort Collection и осъзнава, че пред него е роклята, с която Нина Николина трябва да е облечена в клипа. „Във всичките елементи на песента има много символи за това как наистина можем да бъдем горди, че сме българи. Родината е отражение на самите нас, трябва да сме по-добри към себе си.“ – даде отправна точка към по-пълноценен живот Нина Николина.

Тази глобалност в измеренията на родното дава и заглавието на проекта Global Pop. Той е в съвременна стилистика, включва пет нови песни с музика и аранжимент на Мага и текст на Гергана Турийска, а също така включва хитове като „Ти“ и „Не мога“. Албумът е записан с Калин Вельов – перкусии, Мартин Ташев – тромпет, Мартин Денев – кийборди. В концертите участват вокалистките Таня Първанова и Бисерка Пиларска от „Магическите гласове“, като в самоотправено предизвикателство трите за първи път ще направят акапелни версии на поп песни. Global Pop стартира с турне с три дати - първите две в Пловдив и Бургас бяха на 1 и 2 октомври, третата е днес, на 3 октомври, в Sofia Live Club.