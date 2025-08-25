Литература на живо: Аполония 2025 среща читателите с Георги Господинов, Владимир Зарев, Йоанна Елми и др.

Художествената галерия в Стария град, както всяка година, ще бъде място на вълнуващи срещи на посетителите на Аполония 2025 с представители на съвременната българска литература.

В художествената галерия почитателите на литературата ще се срещнат с Георги Господинов – един от най-успешните и награждавани български автори. Той е първият българин, получил международната литературна награда „Букър“ за романа „Времеубежище“. Безспорен интерес ще предизвика новото допълнено издание на „Инвентарна книга на социализма“, както и някои от най-значимите творби на автора – „Времеубежище“, „Градинарят и смъртта“ и „Невидимите кризи“.

На Аполония 2025 посетителите ще се срещнат и с Владимир Зарев. През 2019 г. той получава орден „Стара планина“ първа степен за големите си заслуги в областта на българската култура. Сред акцентите на литературната програма тази година е последният му роман „И аз слязох“, определян от автора като най-важната му творба до момента.

В своята биографична книга „Влюбена в живота“, Мария Конакчиева събира лични истории, културни срещи и спомени за значими фигури от българския и френския обществен живот. Мемоарите ѝ са едновременно изповед и свидетелство за едно необикновено време, белязано от големи събития и личности.

Сред новите лица е Йоанна Елми, която ще представи своята дебютна книга „Направени от вина“, за която Георги Господинов сподели: „Роман, който влиза с взлом в детската стая на Прехода, взривява премълчаното, хваща за гърлото и започва един разговор, болезнен, но и разбиращ. Разговор, който отдавна трябваше да бъде проведен…“

Пълната програма на фестивала е достъпна на сайта на Аполония, където ще откриете подробности за всички участници и събития. Билетите могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.

Празници на изкуствата Аполония са най-големият, дългогодишен и мащабен арт фестивал в България. Негов организатор е Фондация Аполония, създадена през 1991 г. Първото издание на Фестивала се провежда през 1984 г. Ежегодно сцените на Аполония в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на всякакъв вид изкуства.