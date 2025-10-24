Легендарният френски квинтет Морагес завладява сцената на МузикАртисимо Фест

На 1 ноември от 19 ч. в Софийска градска художествена галерия Международният фестивал „МузикАртисимо Фест“ представя един от най-легендарните духови квинтети на нашето време – френският „Морагес“. От създадаването си в Париж през 1980 до днес, квинтетът триумфира на сцените в Европа, САЩ, Япония, Австралия, Близкия Изток. Пресата в цял свят възхвалява членовете на „Морагес” за перфектното им ансамблово музициране и блестящите звукозаписи. През 1992 квинтет „Морагес” се среща с легендарния руски пианист Святослав Рихтер, с когото изнасят серия концерти в цяла Франция и Русия. Последната им съвместна програма, посветена на Бетовен, впоследствие е издадена от звукозаписната компания „Philips”. През 1994 квинтетът печели „Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque” за интерпретацията на две серенади от В.А. Моцарт.

Pascal Rogé, Christian Zacharias, Brigitte Engerer, Christian Ivaldi, Jean-François Heisser, Jean-Claude Pennetier, Michel Dalberto, Philippe Cassard, Emmanuel Strosser, Claire Désert са сред най-верните партньори на „Морагес”, както и Nora Gubisch и Alain Altinoglu, с които квинтетът представя в парижкия театър „Шатле” една забележителна версия на „Des Kindertotenlieder” от Густав Малер, адаптирана от Давид Валтер за пиано, глас и дървен духов квинтет. Благодарение на изключителното качество на транскрипциите, дело на обоиста на състава - именития Давид Валтер, квинтет „Морагес” успява да разшири своя репертоар и да обогати значително литературата за духовия камерен ансамбъл, като я приближи по обем до тази на струнния квартет.

Мишел Морагес е соло флейтист на Националния оркестър на Франция и професор по камерна музика в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж от 1989, както и в Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison. През 1980, заедно с двамата си братя Паскал и Пиер, Давид Валтер и Патрик Вилер, създава квинтета „Морагес”. Многобройните звукозаписи, в които участва, му носят „Grand Prix” на Académie Charles Cros за диск. През 1993 основава фестивала за камерна музика „Musique en Grésivaudan”.

Давид Валтер – обой, е носител на първа награда – като солист и като камерен изпълнител, в един от най-престижните конкурси в света – CNSM в Париж; както и на още пет международни награди (Анкона, Прага, Мюнхен, Белград и Женева). Професор по обой и камерна музика в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж, впоследствие и в Guildhall School of Music в Лондон, той си е спечелил световна популярност като солист и педагог. В последните години Давид Валтер все по-настойчиво се насочва и към дирижирането, заставайки начело на симфонични колективи, като оркестъра на „Мариинския театър” в Санкт Петербург, „Simon Bolivar” в Каракас, „L'Orchestre National d'Ile de France”, „l'Orchestre de chambre Royal de Wallonie” и други. Той е създател и член на бароковия ансамбъл „Pasticcio Barocco”, като същевременно музицира активно с разнообразни камерни формации. Автор на повече от 650 транскрипции на произведения – от сонати до цели опери, Валтер има в актива си и близо 30 собствени композиции.



Паскал Морагес – първи кларинетист на Orchestre de Paris от 1981, има забележителна кариера като солист и камерен изпълнител. От 1995 е професор в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж, като същевременно е гост-професор в Royal College of Music в Лондон и в Колежа по музика в Осака, Япония. През 2007 е удостоен от министъра на културата на Франция със званието Рицар на ордена на изкуствата и литературата.



Пиер Морагес – солист валдхорнист на оркестъра на Националната опера в Париж, още на 16-годишна възраст е приет в състава на Европейския младежки оркестър с диригент Клаудио Абадо. Понастоящем е професор по валдхорна в Conservatoire National de Région de St Maur des Fossés.

Сред именитите му партньори на сцената са Christian Zacharias, Pascal Rogé, Boris Belkin, Renaud Capuçon и много други.



Джорджо Мандолези – соло фаготист на Orchestre de Paris, е и професор по бароков фагот в Conservatoire National Supérieur de Musique в Париж, и по съвременен фагот в Hochschule der Kunst в Цюрих. След като получава Premier Prix от Консерваторията „Santa Cecilia” в Рим, Джорджо Мандолези започва оркестровата си кариера като член на Младежкия италиански оркестър „Густав Малер”. Впоследствие печели четири конкурса за соло фагот в именитите оркестри: Théâtre P.L. da Palestrina de Cagliari, Théâtre La Fenice de Venise, Théâtre Carlo Felice de Gênes и Orchestre de Paris.



От създаването си през 2021 г. „МузикАртисимо Фест“ ежегодно представя безспорни образци на класическата музика и на нейните посланици днес в пика на артистичната им кариера. Сред тях се открояват първият солов рецитал в София на знаменития цигулар Светлин Русев, първият песенен рецитал в сценичната практика на изтъкнатия български баритон Кирил Манолов, първият рецитал в България на мецосопраното Светлина Стоянова (солист в Ла Скала - Милано, във Виенската опера, операта в Цюрих), гастролите на знаменитите изпълнители и ансамбли: Брас квинтет на Кралския Концертгебау оркестър – Амстердам; BELGIAN BRASS; Камерен ансамбъл “Софийски солисти”; Мирослав Петков – соло тромпетист на Кралския Концертгебау оркестър – Амстердам; Сава Стоянов – соло тромпетист на “Ансамбъл Модерн” – Франкфурт; атрактивната млада перкусионистка Виви Василева – носител на престижната награда “Ленард Бърнстейн”; концертът-събитие “Български гласове славят Борис Христов” и много други. На сцената на фестивала са изпълнени световните премиери на редица новосъздадени творби от съвременни български композитори, творящи у нас и в чужбина, като Академик Васил Казанджиев, Пенка Кунева, Албена Петрович – Врачанска, Явор Гайдов, Милен Кукушаров и др.

Наред с основната линия – гастроли на ярки личности с международно признание в областта на класическата музика, “МузикАртисимо Фест” предоставя подиум за изява на все по-растящ брой перспективни млади дарования, основополагайки серията концерти “Най-младите майстори на камерното музициране”.

“МузикАртисимо Фест” се осъществява с подкрепата на Министерство на културата и на фондация „Музикартисимо“.Билети за концерта в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концерта.



