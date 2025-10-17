Красимира Стоянова играе главната роля в ''Ариадна на Наксос'' в Баварската опера в Мюнхен

Красимира Стоянова играе главната роля в операта „Ариадна на Наксос“ от Рихард Щраус в Баварската опера в Мюнхен, съобщиха от екипа на сопраното.

Утре ще се състои второто представление на постановката. В нея участват Дейвид Бът Филип като Бакхус, Каролина Уетъргрийн като Цербинета, Каролина Морисон като Композитора и Михаел Наги като Учителя по музика, както и младите певци от Оперното студио към Баварската опера. Диригент е Даниеле Рустиони.

Първият спектакъл бе на 15 октомври и приет от публиката с голям успех и продължителни аплодисменти. Поради ремонта на сградата на Баварската опера, представленията са концертни и са в зала „Херкулес“.