Кой е мъжът, нападнал Ариана Гранде в Сингапур

Мъжът, който прескочи загражданията и хвана актрисата Ариана Гранде на премиерата на филма „Злосторница: Част втора“ (Wicked: Second part) в Сингапур, е обвинен от властите в нарушаване на обществения ред, предаде Би Би Си.
Видео, което се разпространи бързо, показва австралиеца Джонсън Уен да се бута покрай фотографите и да се нахвърля върху Гранде. Всичко се случва, докато актьорският състав се движи по жълтия килим, заобиколен от фенове. Инцидентът предизвика огромно възмущение в града-държава.
В клипове, разпространени онлайн, Гранде изглежда шокирана, когато е сграбчена от натрапника. Колежките ѝ Мишел Йео и Синтия Ериво утешават звездата, докато Джонсън Уен е ескортиран от охраната. Гранде не е коментирала инцидента и останалата част от събитието продължава по план.
Според местни медии, Уен, който не е получил защита от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда. Това не е първият път, когато Уен, който описва себе си като „най-мразеният трол“, след като нахлува на концерт или събитие. В профила си в Инстаграм той качва редица клипове, в които нарушава личното пространство на известни личности, включително изскачайки на сцената на концерта на Кейти Пери в Сидни през юни тази година.
Уен направи същото и на концерт на The Chainsmokers миналия декември. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде глобен до 2000 сингапурски долара (1540 щатски долара). По-рано феновете призоваха за арестуването и депортирането му, пояснява Би Би Си.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
42
1
14.11 2025 в 17:51
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)