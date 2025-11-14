Кой е мъжът, нападнал Ариана Гранде в Сингапур

Мъжът, който прескочи загражданията и хвана актрисата Ариана Гранде на премиерата на филма „Злосторница: Част втора“ (Wicked: Second part) в Сингапур, е обвинен от властите в нарушаване на обществения ред, предаде Би Би Си.

Видео, което се разпространи бързо, показва австралиеца Джонсън Уен да се бута покрай фотографите и да се нахвърля върху Гранде. Всичко се случва, докато актьорският състав се движи по жълтия килим, заобиколен от фенове. Инцидентът предизвика огромно възмущение в града-държава.

В клипове, разпространени онлайн, Гранде изглежда шокирана, когато е сграбчена от натрапника. Колежките ѝ Мишел Йео и Синтия Ериво утешават звездата, докато Джонсън Уен е ескортиран от охраната. Гранде не е коментирала инцидента и останалата част от събитието продължава по план.

Според местни медии, Уен, който не е получил защита от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда. Това не е първият път, когато Уен, който описва себе си като „най-мразеният трол“, след като нахлува на концерт или събитие. В профила си в Инстаграм той качва редица клипове, в които нарушава личното пространство на известни личности, включително изскачайки на сцената на концерта на Кейти Пери в Сидни през юни тази година.

Уен направи същото и на концерт на The Chainsmokers миналия декември. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде глобен до 2000 сингапурски долара (1540 щатски долара). По-рано феновете призоваха за арестуването и депортирането му, пояснява Би Би Си.