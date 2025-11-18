Кои са номинирани за Европейските филмови награди

Европейската филмова академия обяви номинираните за 38-ото издание на Европейските филмови награди в девет основни категории, съобщи електронното издание "Скрийн дейли". Това стана в двореца „Алкасар“ в испанския град Севиля, където се състоя 22-рото издание на Европейския филмов фестивал на Севиля.

В категорията за най-добър европейски филм са номинирани игралните продукции „Обикновен инцидент“ (Франция, Иран, Люксембург) на режисьора Джафар Панахи, „Сантиментална стойност“ (Норвегия, Франция, Дания, Германия и Швеция) на Йоаким Триер, „Сират“ (Испания, Франция) на Оливие Лакс, „Гледайки към слънцето“ (Германия) на Маша Шилински и "Гласът на Хинд Раджаб" (Франция, Тунис) на Каутер Бен Хания; документалните филми "Следобеди на самота" (Испания, Франция) на режисьора Алберт Сера, Fiume o morte! (Хърватия, Словения, Италия) на режисьора Игор Безинович, „Рифенщал“ (Германия) на Анрес Файел, Songs of Slow Burning Earth (Украйна, Франция, Дания, Швеция) на Олха Журбa, "С Хасан в Газа" (Германия) на Камал Алджафари, както и анимациите "Арко" (Франция) на Юго Биенвеню, Dog of God (Латвия, САЩ) на Раитис Aбеле и Лорис Абеле, "Малката Амели"(Франция) на Майлис Валад и Лиан-Чо Ан, Olivia and the Invisible Earthquakе (Испания, Франция, Белгия, Швейцария, Чили)на Ирене Ироба Рисо, "Приказки от магичната градина" (Чешка република, Словакия, Словения и Франция) Давид Сукуп, Патрик Пас, Леон Видмар и Жан-Клод Розек.

За приза за най-добър европейски документален филм се съревновават „Следобеди на самота“, Fiume o morte!, „Рифенщал“, Songs of Slow Burning Earth, „С Хасан в Газа“.

За наградата за най-добър европейски анимационен филм, която е съвместна на Европейската филмова академия и Европейската асоциация на анимационните филми, се конкурират „Арко“, „Малката Амели", Dog of God, Olivia and the Invisible Earthquakе и Tales from the Magic Garden.

За наградата за най-добър европейски режисьор номинирани са Йоргос Лантимос за „Бугония“, Оливие Лакс за „Сират“, Джафар Панахи за „Обикновен инцидент“, Маша Шилински за „Гледайки към слънцето“ и Йоаким Триер за „Сантиментална стойност“.

За отличието най-добра европейска актриса се конкурират Леони Бенеш за ролята си в „Последна смяна“, Валерия Бруни Тедески за „Дузе“, Леа Дрюкер за „Досие 137“, Вики Крипс за „Обичай ме нежно“ и Ренате Рейнсве за „Сантиментална стойност“.

За приза за най-добър европейски актьор са номинирани Сержи Лопес за участието си в „Сират“, Мадс Микелсен за „Последният викинг“, Тони Сервило за „Помилване“, Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“ и Идан Вайс за „Франц“.

Номинациите са направени на базата на гласовете на 5400 членове на Европейската филмова академия. Те ще гласуват и за определянето на победителите в съответните категории.

Лауреатите на Европейските филмови награди ще бъдат обявени на церемония на 17 януари 2026 г. в Берлин. Швейцарският гр. Люцерн бе домакин на церемонията на 37-ите Европейски филмови награди през декември 2024 г. Филмът "Емилия Перес" на Жак Одиар триумфира на миналогодишното издание на наградите с отличия за европейски филм на 2024 г. и за европейски режисьор и за европейски сценарист за Жак Одиар.