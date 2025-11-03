Киев става град на музиката в списъка на ЮНЕСКО

Киев вече е "град на музиката" към Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО (UCCN). Украинската страна е работила по кандидатурата една година.

„Подадохме нашето заявление в труден момент, когато Киев доказва своята устойчивост и дух всеки ден. Но вярвахме, че нашият град има всички основания да бъде част от световната културна общност. Решението на ЮНЕСКО признава не само нашето богато музикално наследство, но и съвременната творческа енергия на киевчани — способността на града да създава нови смисли и да обединява хората чрез изкуството. За нас това не е просто почетен статут, а стимул да развиваме устойчива културна политика, да подкрепяме младите таланти, да създаваме възможности за артистите и да представяме Киев и цяла Украйна пред света чрез музиката“, казва Виктория Муха, член на Киевския градски съвет и председател на постоянната комисия по култура, туризъм и обществени комуникации, цитирана от "Украинская правда".

Според анализа на украински държавни, градски институции, гражданското общество, както и образователни структури музикалната екосистема на Киев е силна — с десетки концертни зали, музикални академии и училища, както и със стотици събития, фестивали, конкурси и международни инициативи всяка година. Лвов е признат като "град на литературата" през 2015 г., а Одеса се присъединява в същата категория четири години по-късно.

Мрежата на творческите градове е създадена през 2004 г. Целта ѝ е да насърчава сътрудничеството между градове, които разглеждат креативността като стратегически фактор за устойчиво градско развитие. На Световния ден на градовете (31 октомври) бяха добавени 58 града в списъка на ЮНЕСКО за творческите градове, сред които и Варна в категорията "медийни изкуства".