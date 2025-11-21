Картина на Климт стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено на търг

Картината "Портрет на Елизабет Ледерер" от Густав Климт беше продадена на търг на "Сотбис" в Ню Йорк след 20-минутно наддаване за 236 милиона щатски долара, превръщайки се в най-скъпото произведение на изкуството, продавано някога от аукционната къща в световен мащаб, предаде АП, цитирана от БТА.

Рекордът на Климт е и най-скъпото произведение на изкуството, продавано някога от "Сотбис". Втората най-висока продажба за Климт в историята беше "Дама с ветрило", която беше продадена за 108,8 милиона долара през 2023 г. в Лондон.

Картината "Портрет на Елизабет Ледерер" е открадната от нацистите и почти унищожена по време на Втората световна война. Това е един от двата портрета в цял ръст, дело на австрийския художник, които остават частна собственост.

Портретът на Климт, рисуван в продължение на три години между 1914 и 1916 г., изобразява дъщерята на едно от най-богатите семейства във Виена, облечена в източноазиатски императорски плащ. Творбата е била съхранявана отделно от други картини на Климт, които по-късно са изгорели в пожар в австрийски замък.

Цветният портрет изобразява луксозния живот на семейство Ледерер, преди нацистка Германия да анексира Австрия през 1938 г. Нацистите ограбват колекцията от произведения на изкуството на Ледерер, оставяйки само семейните портрети, които са били смятани за "твърде еврейски", за да си струва да бъдат отнети, според Националната галерия на Канада, където картината е била дадена назаем преди това.

"Портрет на Елизабет Ледерер" е смятан за един от най-сложно замислените късни портрети на Климт, започнат, когато художникът е бил в разцвета на силите си и завършен след близо три години редакции.

По-късно вечерта напълно функционална тоалетна чиния от 18-каратово злато от Маурицио Кателан, провокативен италиански художник, беше продадена на търга за 12,1 милиона долара.