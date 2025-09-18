Iron Maiden пристигат в София догодина

Легендарната британска банда Iron Maiden обяви нови дати от грандиозното си двугодишно турне „Run For Your Lives", с което празнува своята 50-годишнина. Българската публика ще бъде част от това историческо събитие на 26 май 2026 г. на стадион „Васил Левски" в София. Сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата.

„Всички ние истински се наслаждаваме на турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината. Разбира се, Саймън Доусън отново ще бъде с нас зад барабаните и както той, така и цялата група, искаме да благодарим на феновете за невероятното посрещане, което му оказахте по време на първия етап от турнето. Винаги сме обичали да свирим по фестивали, особено защото така достигаме и до публика, която не идва единствено заради нас и ние харесваме това предизвикателство! Затова решихме в този период да се върнем на възможно най-много големи метъл фестивали. Освен това, ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим тази година, а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там”, разказва басистът и основател на групата Стив Харис.

Мениджърът Род Смолууд коментира, че реакцията на феновете и медиите към първата част от турнето е била изключително позитивна, а шоуто се е превърнало в едно от най-добрите в историята на Iron Maiden. Той подчертава, че фестивалите винаги са играли важна роля за развитието на групата и настоящото турне е своеобразна благодарност към тях.

„Iron Maiden ще изнесат концерти и на други стадиони, освен в София, като в Хановер, Лион и Милано, където ще бъдат първата метъл група, свирила на легендарния San Siro. Сред акцентите за 2026 е и завръщането им в Париж за специално шоу в La Défense Arena, което ще бъде заснето. „Беше наистина специално да видим, че повечето наши фенове на това турне оценяват и спазват молбата ни да ограничат използването на телефони по време на концертите. Това прави атмосферата и удоволствието на концертите ни наистина различна и приятна както за публиката, така и за групата“, казва Смолууд.

2026 ще бъде изключително натоварена година за Maiden, затова след това турне, не се планират концерти през 2027.

Допълнителен подарък за феновете на националния стадион на 26 май ще бъде специалният Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar, който ще отвори врати и у нас - място за срещи преди и след концерта с Trooper Beer, Darkest Red Wine, атрактивен мърчандайз и още.

Ето датите на бъдещите концерти:

МАЙ 2026

23 – Атина, ГЪРЦИЯ – OAKA

26 – София, БЪЛГАРИЯ – Национален стадион „Васил Левски“

28 – Букурещ, РУМЪНИЯ – Arena Națională

30 – Братислава, СЛОВАКИЯ – Národný Futbalový Štadión

ЮНИ 2026

02 – Хановер, ГЕРМАНИЯ – Heinz von Heiden Arena

10 – Амстердам, НИДЕРЛАНДИЯ – Ziggo Dome

17 – Милано, ИТАЛИЯ – San Siro Stadium

22 – Париж, ФРАНЦИЯ – Paris La Défense Arena

28 – Лион-Десин, ФРАНЦИЯ – Groupama Stadium

ЮЛИ 2026

07 – Лисабон, ПОРТУГАЛИЯ – Estádio da Luz

11 – Обединеното кралство – специално хедлайн шоу (детайли предстои да бъдат обявени)

Билетите за шоуто влизат в продажба на ironmaiden.com и ticketstation.bg и са на цени между 99 и 280 лв. Пускат се в продажба на 23 септември от 11:00 ч., като първи достъп традиционно ще имат единствено членовете на официалния фен клуб на групата. От 24 септември в 11:00 ч. възможност за предварителна покупка ще имат и членовете на Fest Club.

Официалната продажба за всички фенове започва на 27 септември (събота) от 11:00 ч. в мрежата на Ticket Station.