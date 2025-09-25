Инцидент на пътя забави Брегович за концерта в София, оркестърът му отново изправи публиката на крака

Едни от най-известните песни на Тодор Колев – „Камион ме блъсна“, „Черно море“, „Песен за любимия град“ и други, звучаха на живо в шоуто, подгряло концерта на Горан Брегович в София, предаде БТА.

В продължение на два часа и петнадесет минути, в зала „Арена 8888 София“, C'est La Vie Live Band & Show представи латино хитове, песни на Europe, Metallica, Prodigy, Джеймс Браун. Имаше модно ревю, огнено шоу, духова музика, танци в стил „1001 нощ“, както и най-доброто от репертоара на Лепа Брена, Цеца Величквич, Камелия, китка от балкански поп фолк песни, изпълнение на „Притури се планината“.

„Оркестър за сватби и погребения“ излезе на сцената в 22:15 ч., заедно с българските народни певици – сестрите Людмила и Даниела Радкови. Горан Брегович се появи 15 минути по-късно, сред бурните аплодисменти на публиката и викове „Горан!“.

„Благодаря ви, че сте тук тази вечер, и се надявам концертът ми да ви хареса. Това е моят оркестър. Наистина е добър! Тази вечер ще изсвирим нещо старо, нещо ново, нещо по-специфично и също така ново – с музика от последния ми албум. Тя е свързана със Сараево и с някои неща от кариерата ми преди време. Бих искал да представя и една съвсем нова песен, която ще излезе следващия месец, но ще започна с нещо, което написах за един френски филм“, каза музикантът. Сред по-новите и по-непознати на широката аудитория парчета бяха War, Ćiribiribela, Ouzo and banana, Balkaneros, Natura, както и популярната мелодична балада Dreams от филма „Аризонска мечта“.

Час по-късно, на първия голям хит – Mesecina, цялата зала вече беше на крака. Последваха Death, Gas gas, Ederlezi, In the death car, Hopa-cupa, Bella, ciao!, Kalašnjikov... Специален акцент бе изпълнението на сестри Радкови – на популярната българска народна песен „Вечерай, Радо",

„За съжаление, концертът се забави. Но имаше непредвидена ситуация с инцидент по пътя на артистите към България. За щастие, те бях тук и се раздадоха докрай“, коментираха за БТА организаторите на събитието.

Концертът на Горан Брегович завърши малко след полунощ, в първите минути на 25 септември.

А помните ли... първия концерт на Брегович у нас

„Драго ми е, че съм тук, аз обичам българската публика“, са първите думи на Горан Брегович при пристигането му на летище София на 17 септември 2003 г., броени часове преди да изнесе първия си у нас концерт – в зала 1 на НДК, заедно с пълния 40-членен състав на неговия „Оркестър за сватби и погребения“.

За мен е много специално да бъда тук, защото когато свиря другаде всичко, което представям, се приема като екзотика, а повече от нещата, които ще свиря тази вечер, са познати на българите, казва Брегович. Да не говорим, че много от моята музика е открадната от българската музика, добавя той. Казва, че от опит знае, че хората харесват музиката му, но той самият обичал да пише съвременна музика: „Нищо лошо няма в това да се преработва народната музика, ако искаме тя да бъде жива".

Песента „Калашников" буквално взривява препълнената зала 1 на НДК. Брегович прави тричасово шоу, което започва с инструментална композиция и музика от филма "Аризонска мечта" с участието на сестри Радкови, които от години пеят със звездата. Между песните Брегович отпива глътки бира и обяснява на зрителите какво следва. Той моли да не се ръкопляска само на една песен – Death от филма "Аризонска мечта" (1994).

За първия си бис публиката е възнаградена с „Расла тикве на бунище" в изпълнение на Горан Брегович и Здравко Чолич, който преди това показва уменията си като солист, импровизатор и беквокал. Преди втория бис и представянето на оркестъра, Брегович казва: „Има два типа погребения – официални и нормални, но моля ви не умирайте, защото засега ние сме много скъпи". И концертът продължава с Underground – Cocek. От едноименния филм звучат още Ausencia, Ya ya (ringe ringe raja), Cajesukarije, Wedding и Mesecina. Последната песен се пее в едни глас от цялата зала.

Брегович обяснява, че изпълнението на „Калашников" посвещава на тогавашния външен министър Соломон Паси, който предишния ден, на среща в Министерството на външните работи, му е подарил автомат „Калашников".

Няколко месеца по-късно, през март 2004 г. Брегович изнася втория си концерт у нас.