Белослава представя нов сингъл тази вечер (видео)

Белослава представя нов сингъл на концерт, който ще се състои тази вечер във Военния клуб. Премиерната песен „Харесвам те” ще звучи в компанията на джазмените JP3 и Mr. Moon, съобщават от Collective Crew.

Припомнят, че през 2024 г. Белослава издаде два нови сингъла. I will be there for you бе заснет изцяло аналогово, а „Душата ми” разказва за дълбочината на собствените ни души и как да се обръщаме към тях.