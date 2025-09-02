Археолози в Перу откриха триизмерен стенопис на 4000 години

Археолози в Перу откриха многоцветен триизмерен стенопис, който може да датира отпреди 4000 години, предава The Guardian.

Централният елемент на стенописа с размери три на шест метра е стилизирано изображение на голяма хищна птица с разперени крила, чиято глава е украсена с триизмерни диамантени мотиви, визуално свързващи южната и северната страна на композицията. Стенописът е покрит с релефни фризове и съдържа изображения, изрисувани в синьо, жълто, червено и черно.

Сложната стилизирана иконография разкрива нова страна на вярванията и социалните структури на ранните цивилизации от формиращия период (2000–1000 г. пр.н.е.) в Перу. Археолозите смятат предиспанско Перу за една от люлките на цивилизацията в Америка. Там има около 100 000 археологически обекта, сред които емблематични забележителности като Мачу Пикчу и Знаците на Наска.

Ана Сесилия Маурисио, водещ археолог на разкопките в Хуака Йоланда заяви, че стенописите говорят за "появата на социална йерархия в Перу, при която обществата стават по-сложни и се превръщат в цивилизации".

Двустранният стенопис е част от вътрешната украса на двор в рамките на храм. Триизмерните изображения, включващи стилизирани риби, рибарски мрежи, митологични същества и звезди, дават завладяващ поглед към космовизията на тези формиращи се крайбрежни цивилизации.

Най-влиятелните и могъщи хора са били шаманите – мъже и жени – или жреци и жрици, обяснява Маурисио. "Те притежавали важно знание за лечебните растения, както и за астрономията; можели да предсказват метеорологичните условия чрез наблюдение на звездите и слънцето."

Един от стенописите изобразява три хуманоидни фигури, които сякаш показват трансформация на човек в птица, пояснява археоложката. Според нея това може би е пренасянето на шаман в психоактивно състояние, известно като "ритуал на преминаването", след прием на халюциноген.

Обектът Хуака Йоланда обаче става жертва на грабежи и заобикалящата го урбанизация. Маурисио го изследва от 2012 г., но все още няма пълна защита от Министерството на културата на Перу и регионалните власти.