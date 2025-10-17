Анджелина Джоли, Ричард Линклейтър, Симон Синоре, Ив Монтан, Мерилин Монро и Едит Пиаф събира Киномания

„Киномания“ представя Фестивал на френския филм с някои от най-новите и обсъждани заглавия от френската и франкофонската кинематография, информират от екипа на фестивала.

Откриващото заглавие тази година е „Цветовете на времето“ (Lа Venue de l'avenir) на Седрик Клапиш – филм, който свързва две епохи – 1895 и 2024 г. Група далечни братовчеди наследяват стара къща в Нормандия и се впускат в пътешествие към миналото, за да открият следите на мистериозната Адел – тяхна прародителка, потънала в света на импресионизма и зората на фотографията. Клапиш, известен със своя усет към човешките истории и топлината на образа, превръща това семейно пътуване във философска притча за паметта, изкуството и непреходността на красотата. Прожекцията е на 14 ноември в кино „Люмиер“.

„Когато те обичах“ (C’est si bon) на Диан Кюрис е биографична драма, която изследва последните години от бурната връзка между френските кинозвезди Симон Синьоре и Ив Монтан. Сюжетът се фокусира върху последните години от техния брак, в който те се лутат между наранена вярност, публична известност и истинска любов. Аферата на Монтан с Мерилин Монро влияе на отношенията им, а връзката им е изтъкана от предателства и страст. Като изследва противоречивите взаимоотношения на една от най-известните двойки в историята на френското кино, филмът поставя въпроси за любовта, предателството и обществените възприятия. Прожекцията е на 23 ноември в „Люмиер“.

На Анджелина Джоли е поверена главната роля във филма „Мода“ (Couture) на Алис Винокур (22 ноември, зала 1 на НДК). Той съчетава лична драма с магията на парижкия стил и разказва за американска документалистка, чийто живот се преобръща след тежка диагноза. На фона на ателието на Chanel – място, което за първи път отваря вратите си за киното – се преплитат три женски съдби: режисьорка, манекенка и гримьорка, обединени от желанието да съхранят красотата и достойнството си в свят на светлини и сенки.

В програмата влиза и световният режисьор Ричард Линклейтър, с филма „Новата вълна“ (Nouvelle Vague) – на 20 ноември в „Люмиер“. Лентата е своеобразно любовно писмо към френското кино и култура. Продукцията пренася в Париж през 1959 г., по време на създаването на легендарния „До последен дъх“ (À bout de souffle) на Жан-Люк Годар, в сърцето на едно поколение, променило историята на седмото изкуство. С изключителна черно-бяла визия, точен избор на актьорски състав и хипнотична атмосфера, Линклейтър отдава почит към младостта, бунта и киното като начин на мислене.

„Едит Пиаф: Животът в розово“ (La Vie en Rose, 2007) на Оливие Даан е биографична драма за живота на Едит Пиаф, донесла „Оскар“ на Марион Котияр за най-добра женска роля. Филмът проследява живота на Пиаф от детството ѝ в бедност до световната ѝ слава, като акцентира върху трудностите, загубите и страстите, които са я оформили като артист. Музиката, изпълнена от самата Котияр, е водещ елемент, който засилва емоционалния ефект на сцените. Филмът съчетава визуална красота, психологическа дълбочина и музикална магия, показвайки сложността на една икона, чийто живот е белязан от страдание и величие. „Едит Пиаф: Животът в розово“ е специален акцент по повод 50-годишнината на актрисата Марион Котияр. Прожекцията е на 30 ноември в „Люмиер“.

В програмата на фестивала са също „13 дни, 13 нощи“ (13 Days, 13 Nights) на Мартен Бурбулон - политически трилър по действителни събития, посветен на евакуацията от Кабул през 2021 г., както и „Да си тръгнеш някой ден“ (Partir un jour) на Амели Бонен – история за млада готвачка, която се връща в родното си градче и открива нов смисъл в любовта и семейството. С този филм бе открито последното издание на кинофестивала в Кан. „Арко“ (Arco) на Юго Биенвеню – завладяваща анимация, отличена в Анси, която отвежда зрителя в далечното бъдеще, където едно момче пътува през времето и среща свят, изгубил връзка с природата. „Жан Валжан“ на Ерик Бенар е адаптация на първите страници от „Клетниците“ на Виктор Юго, която ни връща към началото на една от най-емблематичните истории във френската литература.

„Киномания“ ще се състои от 13 ноември до 30 ноември в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. Мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“. Откриването е с новия филм на Стефан Командарев – „Made in EU“, на 13 ноември в зала 1 на НДК.