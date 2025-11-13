Адел играе с Колин Фърт във филм на дизайнера Том Форд

След като се сбогува драматично с феновете си в края на 2024 г., Адел влиза в нова роля - тази на актриса.
Модният дизайнер и режисьор Том Форд е поканил Адел да участва във филмовата адаптация на романа Cry to Heaven („Вик към небето“) от авторката на хорър и фентъзи трилъри Ан Райс, съобщава АП.
Форд е сценарист, режисьор и продуцент на филма, който ще отбележи актьорския дебют на световната суперзвезда.
Адел ще бъде част от звездния актьорски състав, включващ още Никълъс Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Джордж Маккей, Колин Фърт, Пол Бетани и Оуен Купър (познат от „Юношество“).
Романът на Райс, публикуван за първи път през 1982 г., е ситуиран в света на италианската опера през XVIII век и проследява съдбите на двама герои с напълно различен произход – един селянин и един венециански благородник.
Cry to Heaven ще бъде третият игрален филм на Том Форд след романтичната драма A Single Man („Самотен мъж“, 2009) и психологическия трилър Nocturnal Animals („Хищници в мрака“, 2016). Лентата е в процес на предпродукция и се очаква да излезе на екран в края на есента на 2026 г.
Както и при предишните си филми, Форд финансира проекта сам. През 2016 г. той заяви пред АП: „Ще правя филми само ако контролирам основните права.“
Ан Райс (1941–2021) е американска писателка, известна с фентъзи и хорър романите си, в които често присъстват вампири, мумии и вещици. Нейните творби имат значително влияние върху гот субкултурата. Сред преведените на български книги на Райс са „Интервю с вампир“ (ИК „ИнфоДар“, 2010), „Вампирът Лестат“ (ИК „Изток-Запад“, 2012) и „Царицата на прокълнатите“ (ИК „Изток-Запад“, 2014).
