RTP дава представа за това каква част от залозите една игра теоретично връща на играчите в дългосрочен план. Волатилността отразява по какъв начин се разпределят печалбите – дали са по-чести и по-малки, или по-редки и потенциално по-големи. Двата показателя измерват различни характеристики на играта и е най-полезно да се разглеждат заедно.

Какво е RTP?

RTP е съкращение от Return to Player, или „връщане към играча“. Това е теоретичен процент, изчислен върху много голям брой завъртания, който показва каква част от заложените средства се връща под формата на печалби.

При RTP от 95% например средно 95 от всеки 100 заложени единици се връщат към играчите в дългосрочен план. Останалите 5% представляват теоретичното предимство на казиното.

Тази стойност не предвижда резултата от конкретна сесия. В краткосрочен план печалбите и загубите могат значително да се различават от посочения процент.

Какво е волатилност?

Волатилността, наричана още вариация, описва честотата и размера на потенциалните печалби. При слот игрите обикновено се разграничават три основни нива:

ниска – по-чести, но по-малки печалби;

средна – по-балансирано съотношение между честота и размер;

висока – по-редки печалби с потенциал за по-големи суми.

На практика волатилността влияе върху начина, по който се променя балансът по време на игра. По-високата обикновено е свързана с по-осезаеми колебания и може да изисква по-голям бюджет за една сесия.

Каква е разликата между RTP и волатилност?

Най-просто казано, RTP показва „колко“ се връща теоретично, а волатилността – „как“ се разпределят печалбите.

Затова две игри с еднакъв RTP могат да се усещат напълно различно. При едната може да има по-чести малки печалби, а при другата – по-дълги периоди без печалба, последвани от по-голямо изплащане.

Около двата показателя има и няколко често срещани заблуди:

1. „Висок RTP означава, че ще спечеля“

RTP е дългосрочна теоретична стойност и не гарантира печалба в отделна сесия.

2. „След дълга серия без печалба играта трябва да изплати“

Отделните завъртания са независими едно от друго, а резултатите се определят от генератор на случайни числа.

3.„Волатилността показва дали играта е честна“

Волатилността описва единствено начина, по който са разпределени печалбите. Тя не е показател за честността на играта.

4. „RTP е еднакъв навсякъде“

Една и съща игра може да се предлага във версии с различен RTP. Затова конкретната стойност е добре да се провери директно в платформата.

Познаването на тези разлики помага да се създадат по-реалистични очаквания за начина, по който работи дадена игра.

Къде се намира информацията за RTP и волатилност?

RTP обикновено е посочен в информационния раздел на играта заедно с правилата и таблицата с изплащанията. Волатилността невинаги е изписана директно, но при много слот игри е отбелязана чрез скала или кратко описание.

Допълнителна информация за двата показателя и начина, по който влияят върху играта, може да се намери на този линк.

RTP и волатилността не променят вероятността за печалба, но дават по-ясна представа как е устроена играта и какво може да се очаква от нея.

Слот игрите са форма на забавление само за пълнолетни, затова е разумно да се играе с предварително определен бюджет.

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