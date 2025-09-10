Захариева: Европа трябва да мисли повече за себе си и да се грижи за гражданите си (видео)

Публикуваме блиц интервю с Екатерина Захариева, еврокомисар по стартъпи, изследвания и иновации, проведено в сградата на Европейския парламент в Страсбург, Франция.

Как ще коментирате позицията на Европейския парламент по отношение на речта на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по-рано днес? Какви бяха основните послания при реакцията на евродепутатите?

"Нормално е да има разделение в посланията на ЕП, но от друга страна мисля, че голяма част от групите приветстваха речта на Фон дер Лайен. Оценката на ситуацията в света е доста сходна - пред Европа има големи предизвикателства, както каза и Урсула фон дер Лайен. Европа трябва да бъде по-бърза, по-умна и повече Европа - тоест да мисли повече за себе си, да подсилва отбраната, сигурността си, както и конкурентоспособността си, да се грижи за гражданите си. Както виждате, системните групи в ЕП изразиха подкрепа за плана за работата на ЕК следващата година. Въпреки това чуваме немалко критики. Това са нормални политически реакции, те не се изненадват, случва се почти всяка година. По-важното според мен е посланието, което председателят Фон дер Лайен искаше да отправи към всички. Нормално е да имаме различия между различните политически семейства и политически групи. Нека обаче да се обединим заедно, да намираме бързи решения, защото не изглежда добре тогава, когато има предложение за облекчаване на административната тежест, те да не достигат до европейския бизнес."

Случайно ли е че провокацията с руски дронове над Полша се случва точно днес?

"Не мога да предвидя какво е в главата на руските лидери, но така или иначе - тези провокации се случват постоянно. Това не е и първи път, когато те нарушават въздушното пространство на държава членка на ЕС и съюзник на НАТО. Така че това не е никаква изненада. Тук това, което тя (бел. ред. Фон дер Лайен) каза е много важно според мен за всички европейски граждани. Абсолютна солидарност и подсилване - общо солидарно, на източните граници на ЕС, защото, както тя се изрази, те пазят и нас. Те пазят и останалите държави, които не граничат директно с Украйна, Русия, или с Беларус. България ще получи близо 3 милиарда евро (по пакета, известен като SAFE) по искане на българското правителство, така че това са все мерки, които Комисията взима, за да подпомага държавите, които са на първа линия."

Полша е най-близо до отворен конфликт от Втората световна война насам, заяви преди минути премиерът Доналд Туск. Колко сериозно гледате вие на тази новина?

"Сериозно гледаме на тази новина. Това е нарушение, пряко. Наложило се да свалят тези дронове. Не е бил един, така че сигурно се гледа сериозно. Знаете, че те ще активизират член 4 от договора, така че със сигурност не само гледаме, но и действаме сериозно. За по-малко от 200 дни ЕК предложи много мерки, свързани с усилването на сигурността. SAFE вече го споменах - това са 150 милиарда на разположение на държавите, които искат да подпомогнат отбранителните си способности, заедно с 65% фокус върху европейски производители. Нещо, което е много важно - тоест, когато се извършват поръчки, трябва да има 65% производители от ЕС. Също така - механизмът, който се предложи, може да привлече над 800 милиарда инвестиции в отбраната. Пак повтарям - посланието от днешната реч трябва да бъде, че не само гледаме сериозно, но и действаме сериозно. По-бързи, по-умни и повече европейски."

Какво точно се съдържа в определението "финансова помощ за страните на първа линия от източния фланг, който пази Европа"? Откъде идва тази финансова помощ?