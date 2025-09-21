Цветанов: Желязков е забранил да го наричат ''г-н премиер'' пред Борисов (видео)

В подкаста на OFFNews гостува Цветан Цветанов, бивш вътрешен министър и лидер на партия "Републиканци за България". Разговаряхме за скандалите около вътрешното министерство и Даниел Митов, за вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, за отношенията между Борисов и Пеевски, както и за предстоящите президентски избори.

"Още при избирането на Даниел Митов за вътрешен министър казах, че е голяма грешка и че той ще бъде похарчен в един момент. Както, ако се върнем към т.нар. "сглобка" в кабинет а"Денков-Габриел" - аз също в първата седмица казах, че Мария Габриел ще бъде похарчена в края на този управленски мандат, преди да се направи ротацията", каза Цветанов.

По думите му не може водещ да бъде конформизмът и желанието да си на водеща опозиция в обществото. "Не можеш да си на такава позиция, ако не си подготвен", коментира той Митов.

Цветан Цветанов посочи, че в мотивите на последния вот на недоверие към правителството е пишело за некомпетентността на Митов.

На въпрос колко близки са в момента лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" и има ли някакво истинско напрежение между тях Цветанов отговори:

"Те са достатъчно близки, за да могат да си партнират в едно такова съвместно управление. Според мен редовите членове и симпатизанти на ГЕРБ трябва да си направят сметка до какво състояние доведе партията Борисов в последните години."

Той заяви, че не е редно ГЕРБ да подкрепят промените за заобикаляне на президента при избор на шеф на службите, при положение, че преди десетилетие са били остро против същите промени.

"Борисов не може да преживее, че премиер, номиниран от ГЕРБ, не е той, а Росен Желязков. От тази гледна точка на какво казва Борисов, трябва да знаем какво е неговото вътрешно усещане. Той всячески иска да бъде министър-председател. Явно си прави равносметка, че в момента това е почти невъзможно (...) Доколкото знам, Росен Желязков дори е помолил, когато се обсъждат теми и е заедно с Борисов, да не се обръщат към него с "г-н премиер", а с "г-н Желязков", коментира Цветан Цветанов.

Според него не е изключено Борисов да бъде кандидат за президент на изборите в края на 2026 г., защото с гласовете на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" би имал гарантирано участие на балотажа.

