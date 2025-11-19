Венко Сабрутев: Пенсиите трябва да растат изпреварващо на инфлацията, изпреварващо на доходите

Не изглежда никак добре, че държавата отделя милиарди за корупция и жълти стотинки за възрастните хора. Увеличението на пенсиите трябва да върви преди инфлацията. Не изглежда никак добре, че държавата отделя едва 1% за увеличение на заплатите, примерно в Националната библиотека. Но за сметка на това във Висшия съдебен съвет заплатите ще нараснат с 6000 лв. на месец, защото 24 000 лв. на месец до момента им били малко.

Този коментар направи депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" и член на парламентарната комисия по бюджет и финанси Венко Сабрутев пред БНТ.

Той се усъмни, че коледните добавки за възрастните хора са най-доброто и напомни, че при управлението на ПП пенсиите са били вдигнати двойно - минималната от 300 лв. е нараснала на 600 лв. Сабрутев попита кое е най-доброто за пенсионерите 300 лв. месечно, което е 3600 лв. на година, при това гарантирано със закон. Или еднократно 50 лв. или 100 лв. Освен това тези пара не са гарантирани.

"Ние виждаме опит да се върне старата система, когато пенсиите се увеличаваха минимално с 3 лв. на година и пенсионерите бяха принудени да се молят за тези 50 лв. или 100 лв. коледни добавки. Те бяха буквално докарани до просешка тояга. Това е порочен принцип. Българските пенсионери, възрастните хора в България, имат нужда от справедлив живот. От предвидимост на доходите си. За това има швейцарско правило. Пенсиите трябва да растат изпреварващо на инфлацията, изпреварващо на ръста на доходите", посочи депутатът.

Според него има много несправедливости в бюджета за догодина.

"Говорихме за това дали пенсионерите трябва да получат еднократна милостиня от управляващите, или трябва стабилен доход. Знаете ли например колко ще порасне заплата в БНТ? Научихме от Министерството на финансите, че горе-долу заплата в БНТ ще нарасна с 50 лв. Поставете тези 50 лв. за БНТ срещу 6000 лв. за ВСС", изтъкна Сабрутев.

Той допълни, че управляващо мнозинство ГЕРБ-ДПС са измислили тази вълшебна формула за МВР например. Защото в МВР заплатите са се вдигнали с 50% само преди няколко месеца. А сега са заложени нови 11%. В съдебната система - 26%.

"Не може да имаш 15 000-20 000 лв. заплата и да искаш още 26% увеличение. В същото време на пенсионерите - 8. Буквално жълти стотинки. Всеки трети български гражданин реално получава пенсия. И вместо ние, тези хора, които са работели по 40-45 г., да имат стабилни старини, да имат справедливи старини, ние хрантутиме кого? Силовите структури, бухалките. Ето това създават в момент управляващите. Бухалки, които са на каишка", бе категоричен Венко Сабрутев.

По думите му несправедливостите идват от управляващите. Те вдигат заплатите на бухалките рекордно, "на силовите структури, на корупционна комисия, на ДАНС, на МВР и т.н., а в същото време не остава за младите лекари".