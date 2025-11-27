Унгарска компания може да купи дял от сръбската NIS, собственост на 'Газпром'

Унгарската енергийна компания MOL може да купи дял в сръбската рафинерия NIS, собственост на руските "Газпром" и "Газпром нефт". Разговорите за тази възможност продължават, обяви началникът на кабинета на премиера Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

Сърбия трябва да намери купувач за петролната рафинерия NIS, която е под санкции на САЩ заради руската си собственост. След налагането им спряха доставките на суров петрол от хърватския тръбопровод JANAF.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви преди ден, че MOL ще достави два и половина пъти повече суров петрол и гориво от обичайното през декември на Сърбия.

Белград предупреди, че единствената петролна рафинерия на Сърбия ще трябва да затвори тази седмица, освен ако санкциите не бъдат отложени.

Премиерът Орбан, който трябва да се срещне с президента Александър Вучич по време на посещение в Сърбия, заяви във фейсбук, че "Унгария ще направи всичко, за да помогне на доставките на гориво за Сърбия", но без да даде подробности.

Началникът на неговия кабинет Гергели Гуляш обаче каза на брифинг, че "може да има възможност за нормална пазарна сделка, но тези разговори в момента са в ход".

"Нека повторя, в интерес на NIS е руската собственост да приключи. Един от вариантите тук е MOL да поеме по-голяма роля", посочи той, добавяйки, че Унгария е "готова да обмисли" съдействие за сделката, ако е необходимо.

По-рано тази седмица сръбският президент Вучич посочи, че Белград ще даде на руските собственици на NIS - "Газпром нефт" и "Газпром", 50 дни да продадат дела си в рафинерията или правителството ще поеме операциите и ще направи предложение за изкупуването на дела им.

"Газпром нефт" държи 44,9% от NIS, а "Газпром" - 11,3%, докато сръбската държава притежава 29,9%, а останалата част се държи от малки акционери.