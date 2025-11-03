Новият бюджет: 10,44 милиарда евро нов дълг, цакат ни с по-високи осигуровки

Министерството на финансите (МФ) публикува проекта на Бюджет за 2026 година. Това е първият държавен бюджет на страната в евро.

В документа като основни цели са декларирани запазването на фискалната устойчивост и осигуряване на необходимите разходни политики.

Прогнозите в макроикономическата рамка предвиждат дефицит от 3,0% от БВП за всяка година в периода 2026-2028 г. Очаква се средногодишната инфлация за 2026 г. да достигне 3,5%, като в края на годината ръстът на цените се прогнозира да се забави.

Какви са данъчните промени

По отношение на данъчната политика за периода 2026-2028 г. са предвидени следните мерки:

Увеличение на данъчната ставка при доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от 5% на 10%.

Разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск и електронното им проследяване.

Задължително електронно отчитане на приходите от продажби чрез одобрен от НАП софтуер.

Продължаване на новия акцизен календар за тютюневите изделия.

Запазване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания в увеличен размер.

По-благоприятен режим за амортизиране на електрически автомобили.

Осигурителна политика

Проектът предвижда значителни промени в осигурителната политика:

Увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г. и с още 1 процентен пункт от 1 януари 2028 г.

Минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. ще бъде 620,20 евро.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица също се увеличава на 620,20 евро.

Максималният осигурителен доход се увеличава на 2352 евро за 2026 г., 2505 евро за 2027 г. и 2659 евро за 2028 г.

Увеличение на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро.

Увеличение на обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) също на 460,17 евро.

Повишава се размерът на паричното обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане от 50% на 75%.

Инвестиции в отбрана

В проекта е заложено България да се възползва от инструмента „Мерки за сигурността на Европа чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ (SAFE). В тази връзка страната е заявила намерение за финансиране в размер до 3,26 милиарда евро, което е включено в лимита за дълга за 2026 г.

Дългът

Максималният размер на държавния дълг към края на 2026 г. е определен на 37,6 млрд. евро, а допустимият нов дълг – 10,44 млрд. евро, включително 3,26 млрд. евро заем по европейската програма SAFE за укрепване на отбранителната индустрия.

Фискалният резерв

Фискалният резерв трябва да бъде не по-малък от 2,4 млрд. евро.

Общините ще получат 4,53 млрд. евро обща субсидия за делегираните от държавата дейности и още 255 млн. евро за капиталови разходи. Предвидени са и 42,2 млн. евро трансфери за достигане на минималната работна заплата в местните дейности.

Социална политика

За социални плащания и подкрепа на домакинствата са отделени значителни средства. Средномесечният доход за семейни помощи се определя на 466 евро, а помощите за деца ще бъдат между 26 и 90 евро, според броя на децата.