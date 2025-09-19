Над 44% от социалните разходи у нас отиват за пенсии.

През 2023 г. България е изразходвала 34,9 млрд. лв. за социални обезщетения, показват данните на НСИ.

От тях 17,97 млрд. лв. са от държавния бюджет, а 28,47 млрд. лв. – от осигурителни вноски.

Най-голям дял от средствата е насочен към функция „Навършена възраст/Старост“ – 15,57 млрд. лв. (44,7%), като основната част са разходи за пенсии. Следват „Болест/Здравна грижа“ с 9,23 млрд. лв. (26,5%) и „Инвалидност“ с 3,66 млрд. лв. (10,5%).

Останалите направления включват:

- „Наследници“ – 2,05 млрд. лв.

- „Семейство/Деца“ – 3,25 млрд. лв.

- „Безработица“ – 642,3 млн. лв.

- „Жилищни нужди“ – 620 хил. лв.

- „Социално изключване“ – 457,3 млн. лв.