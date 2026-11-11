Манолова пред КЕВР: Ако ЕРП-тата надпишат потреблението, КЗП ще реагира с целия обем на правомощията си

Ако Електроразпределителните предприятия (ЕРП) надпишат потреблението, КЗП ще реагира с целия обем на правомощията си, а 35 евроцента за час без ток през зимата е подигравка с потребителите.

Това каза на заседанието на КЕВР в сряда председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по повод обсъждането на Общите условия в договорите на електроразпределителните дружества. Манолова подчерта, че „мистерията" с надписаното потребление в сметките на клиентите миналата година няма да се повтори, а Общите условия в договорите на ЕРП-тата няма да се съгласуват от КЗП, ако от тях не отпаднат неравноправните клаузи.

Тя призова от октомври до април токът на хората да не бъде спиран за неплатена сметка, а срокът за плащане да се удължи.

Предупреждавам ви, опитате ли се да надпишете отново потреблението в сметките на клиентите, КЗП този път ще реагира с целия обем на правомощията си. Искам да предупредя ЕРП-та, да не се опитват да злоупотребят със своите клиенти като надпишат потреблението. Мистерията с двойните сметки при едни и същи електроуреди в едни и същи домакинства, която беше проверена от създалите я ЕРП, тогава не беше проверена нито от КЗП, нито от КЕВР, но тази мистерия втори път няма да се случи. Смятаме, че 35 евроцента за всеки час, в които зимата си без ток (след периода от 48 часа), е подигравка с потребителите, той е „символичен и смехотворен" и от КЗП ще настояваме отговорността на ЕРП да се изразява в сериозно обезщетение.

По думите й, ако не бъдат взети предвид предложенията на КЗП, Комисията няма да съгласува общите условия на договорите им.

Смятам, че е справедливо от декември до април да се дават по-дълъг срок на потребителите да си платят сметките или, ако не го направят, да не се пристъпва към спиране на електрозахранването. Предвид повишаването на битовите сметки и цената на живот на българите, мисля, че една такава стъпка ще бъде посрещната с разбиране и от Енергийния регулатор, който балансира между интересите на ЕРП-тата и потребителите, посочи тя.

Мая Манолова добави също, че за лошо качество на услугата като по-ниско от законоустановеното напрежение, токови удари, често спиране на тока в дадено населено място ЕРП-то трябва да носи отговорност и КЗП ще предложи неустойки за лошо качество на предоставената услуга, но в по-висок размер от сегашните 35 евроцента за час без ток.

Ще настояваме и за по-голям срок от сегашния от 7 дни, в който пострадалите да имат право да подадат жалба към ЕРП за обезщетение за лоша услуга, добави Манолова и се аргументира със срока за подаване на жалба към „Топлофикация", който е по-дълъг - 30 дни.

По думите на Манолова, КЗП е установила неравноправни клаузи в Общите условия на ЕРП – Запад и ЕРП – Юг и Комисията държи те да бъдат отстранени. Тя изброи текстове като например потребителят да е актуализирал личните си данни, за да се ползва от обезщетения за времето, в което е оставен без ток, изискването ЕРП да бъде уведомявано от клиента си в 30-зневен срок за всяка промяна на лични данни и други, които КЗП определя като неравноправни клаузи.

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