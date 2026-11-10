КЗК защити санкцията срещу Кауфланд: Няма да правим компромиси с нито един участник на пазара

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябва да прилага закона еднакво спрямо всички участници на пазара, без да прави компромиси за отделни компании. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов в София Тех Парк по повод наложената санкция на „Кауфланд България ЕООД енд КО“, цитиран от БТА.

Карадимов припомни, че при проверката на дружеството комисията е установила три нарушения, за всяко от които е наложила отделна санкция. За две от нарушенията размерът е 1,5% от оборота на предприятието, а за третото, което е оценено като по-тежко, санкцията е 2,2% от общия оборот.

Той посочи, че Законът за защита на конкуренцията предвижда при нелоялни търговски практики санкцията за всяко нарушение да бъде до 10% от оборота. По думите му наложените санкции са в долната част на предвидения диапазон. Карадимов припомни и други случаи, при които КЗК е налагала санкции в размер на около 3-4 на сто от оборота на предприятията.

По повод заявените от търговската верига намерения да обжалва решението и предупрежденията за евентуално замразяване на инвестиции в България Карадимов каза, че комисията няма да коментира позицията на дружеството, тъй като това е негово право.

"Не бих желал, докато аз съм председател на тази комисия, тя да прилага двоен стандарт", заяви Карадимов. Той подчерта, че КЗК е регулаторен, а не икономически орган и нейно задължение е да следи за спазването на закона от всички участници на пазара.

Карадимов посочи като пример Полша, където регулаторният орган е наложил на търговска верига санкция от 170 млн. евро, впоследствие намалена на 110 млн. евро. Според него подобни решения не бива да се превръщат в аргумент за поставяне под съмнение на инвестиционната среда в съответната държава.

Във връзка с очакваното обжалване на решението той каза, че единствено съдът може да прецени дали събраните доказателства са достатъчни, но комисията не би постановила решение, ако не смяташе, че разполага с необходимата доказателствена основа.

Председателят на КЗК посочи, че действията на комисията са резултат от продължителен анализ на сектора. Той пропомни, че още през юни 2025 г. КЗК е започнала секторни анализи, а през декември същата година е представила резултатите, които са показали структурни деформации, слаба позиция на производителите и доминираща позиция на търговците.

И още тогава КЗК е призовала за диалог и саморегулация, като е дала време на участниците на пазара да предприемат действия. През май 2026 г. е започнало производството срещу „Кауфланд България“, а последвалите пет месеца са били използвани за събиране на доказателства и анализ на установените практики.

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