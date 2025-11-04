Кристин Лагард и Димитър Радев представиха българските евробанкноти

Евробанкнотите ще бъдат достъпни още от първите часове на 1 януари 2026 г., увери Радев

04 ноември 2025

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Димитър Радев и Кристин Лагард

Осигурени са достатъчно количество банкноти и монети, които ще бъдат достъпни от първите часове на 1 януари 2026 г., заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на съвместна пресконференция с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард.

"Осигурени са достатъчно количества евробанкноти и монети. Ще са достъпни още в първите часове на 1 януари 2026 г. Не забравяйте, че за гладък преход в януари ще бъдат приемани плащания в лева. Дигиталните разплащания ще бъдат в евро. Съветът към гражданите ми е следният – бъдете спокойни, не е нужно да се подготвяте предварително", увери Радев.

По време на конференцията "България на прага на Еврозоната" двамата показаха новата серия банкноти, на които "евро" е изписано и на кирилица.

С тях ще се разплаща у нас от 1 януари 2026 г. Купюрите са със стойност 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Димитър Радев описа подаръка като "исторически" и допълни, че ще намери място в музея на БНБ.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард сподели своя опит, когато Франция сменя франка с еврото през 2002 г. Тя разказа как е отишла до банкомат в първите часове на промяната и той вече е бил зареден с евро банкноти.

"Знаем, че има българи, които имат опасения, притеснения, страхове от промяната. Мога да ви уверя, че това се случва с всяка държава, когато влиза в еврозоната. Има активиране и на конспиративни теории. Но най-добрата реакция на това е да се види какво се случва в реалния живот след влизането в еврозоната. Подкрепата за еврото бързо се увеличава. В момента подкрепата за еврото в еврозоната е на 83%. България ще се впише в тази група", каза тя.

    13794

    1

    flatko

    04.11 2025 в 15:23

    -0
    +0
    Не че нещо, ама надписите на кирилица са още от първата емисия след 2007-а, когато влизаме в ЕС. Единственото различно на новите банкноти е, че са емисия 2026 и ще се "раздават" от българските банки и бизнеси.
     
