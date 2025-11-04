Кристин Лагард и Димитър Радев представиха българските евробанкноти

Осигурени са достатъчно количество банкноти и монети, които ще бъдат достъпни от първите часове на 1 януари 2026 г., заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев на съвместна пресконференция с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард.

"Осигурени са достатъчно количества евробанкноти и монети. Ще са достъпни още в първите часове на 1 януари 2026 г. Не забравяйте, че за гладък преход в януари ще бъдат приемани плащания в лева. Дигиталните разплащания ще бъдат в евро. Съветът към гражданите ми е следният – бъдете спокойни, не е нужно да се подготвяте предварително", увери Радев.

По време на конференцията "България на прага на Еврозоната" двамата показаха новата серия банкноти, на които "евро" е изписано и на кирилица.

С тях ще се разплаща у нас от 1 януари 2026 г. Купюрите са със стойност 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Димитър Радев описа подаръка като "исторически" и допълни, че ще намери място в музея на БНБ.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард сподели своя опит, когато Франция сменя франка с еврото през 2002 г. Тя разказа как е отишла до банкомат в първите часове на промяната и той вече е бил зареден с евро банкноти.