Инвеститорите ще имат достъп до данни за финансовите услуги и капиталовите пазари у нас

Народното събрание гласува на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа заради европейски изисквания за централизиран достъп на инвеститорите до публична информация за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие.

Вносител е Министерският съвет. Очаква се платформата за достъп да бъде разработена и оперирана от Европейския орган за ценните книжа и пазари. Данните следва да се подават от пазарните участници до органите за събиране на данни, които ще я предоставят на Европейския орган за ценните книжа и пазари.

Държавните органи, които ще събират данните за финансови услуги и капиталови пазари, са Комисията за финансов надзор (КФН), Българската народна банка (БНБ), Агенцията по вписванията и Комисията за надзор над регистрираните одитори.

Пазарните участници ще са длъжни да подават само информация, която вече е публична. С промените в закона се въвеждат и изисквания за "машинночетимия формат" на информацията, както и определения за "съответния пазарен субект набор от метаданни, които следва да я придружават".

С проектозакона на правителството се правят изменения и в редица финансови закони, както и в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Пазарните участници, които не подадат данни до отговорните органи, ще подлежат на глоба между 5 и 10 на сто от оборота си.

