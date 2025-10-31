Инфлацията в еврозоната се забавя до 2,1% през октомври

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да достигне 2,1% през октомври 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Това представлява леко понижение спрямо 2,2% през септември.

Сред основните компоненти на инфлацията услугите запазват водещата си роля, като темпът им на поскъпване се очаква да нарасне до 3,4% (при 3,2% през септември). Следват храните, алкохолът и тютюнът с 2,5% (спрямо 3,0%), неенергийните промишлени стоки с 0,6% (при 0,8%), докато енергията остава с отрицателен принос от -1,0% (в сравнение с -0,4% месец по-рано).

По страни, Естония (4,5%), Хърватия (4,0%) и Австрия (4,0%) отчитат най-високите годишни темпове на инфлация през октомври. В другия край на класацията са Кипър (0,3%), Франция (0,9%) и Италия (1,3%), където поскъпването остава най-слабо.