Инфлацията в еврозоната се забавя до 2,1% през октомври

Антоний Тонев 31 октомври 2025 в 14:43 243 0
Инфлация в еврозоната се забавя

Снимка Графика: Евростат
Евростат: Инфлация в еврозоната се забавя

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да достигне 2,1% през октомври 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. Това представлява леко понижение спрямо 2,2% през септември.

Сред основните компоненти на инфлацията услугите запазват водещата си роля, като темпът им на поскъпване се очаква да нарасне до 3,4% (при 3,2% през септември). Следват храните, алкохолът и тютюнът с 2,5% (спрямо 3,0%), неенергийните промишлени стоки с 0,6% (при 0,8%), докато енергията остава с отрицателен принос от -1,0% (в сравнение с -0,4% месец по-рано).

По страни, Естония (4,5%), Хърватия (4,0%) и Австрия (4,0%) отчитат най-високите годишни темпове на инфлация през октомври. В другия край на класацията са Кипър (0,3%), Франция (0,9%) и Италия (1,3%), където поскъпването остава най-слабо.

Виж още за:

    Антоний Тонев

    Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски