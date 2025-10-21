ДПС-Пеевски ще бори спекулата, праща писма до КЗК и КЗП, за да ''защити хората''

Необходимостта от категоричен ангажимент на държавата за прилагането на мерките срещу спекулата на цените на продуктите от потребителската кошница обсъдиха на заседание на парламентарната група на "ДПС-Ново начало", съобщиха от пресцентъра на партията.

Депутатите на Пеевски провели срещи и приемни с граждани, след което информираха, че в районите им хората изпитват притеснения и затруднения, заради спекулативно нарастване на цените, казват от ДПС-НН.

Те обсъдили практиките за натиск върху цените на храните в европейските страни и конкретно Гърция и Румъния, които имат модели, с действието на които поевтиняването на основни хранителни стоки е между 10% и 45%, става ясно от прессъобщението.

"Парламентарната група на ДПС-НН вече предложи мерки за олекотяване на натиска на инфлацията върху храните, но освен това беше отчетено значението на контрола от компетентните органи от страна на държавата", заявяват от партията на Делян Пеевски.

"ДПС-Ново начало" изпраща писма до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), с които да изискат информация за изпълнението на мерките срещу спекулата на цените, за да се подготвят следващите законодателни инициативи, с "които да бъдат защитени хората от спекулата", пише още в пресъобщението.