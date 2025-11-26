Бюджетът на НЗОК мина на второ четене в комисия

Минималните заплати на лекарите без специалност да бъдат фиксирани на 1860 евро. Възнагражденията на медицинските сестри да бъдат 1550 евро. Това гласуваха депутатите от бюджетната комисия при второто четене за парите на НЗОК за догодина.

Одобрени бяха целевите средства за персонала в държавните и общински болници, но беше отхвърлено предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" за обвързване на минималните заплати със средната за страната.

Асен Василев от ПП-ДБ и Йордан Цонев от ДПС-Ново начало влязоха в словесна престрелка за парите на младите лекари.

"Те, ако искат тези заплати да се увеличат 2027 година, може би догодина пак трябва шест месеца да търкат жълтите павета, защото ние ги записваме не в бюджета, забележете, а в Закона за лечебните заведения", заяви Василев, цитиран от БНР. "Това е числото, докато се промени. Ако го променим със Закона за бюджета догодина, ще го променим", отговори Цонев.

Депутатите не приеха нито едно от предложенията на опозицията в законопроекта за бюджета на Здравната каса, включително това частните болници да провеждат търгове за лекарства, когато използват финансов ресурс от НЗОК.

Гласувано бе бюджетът на касата да е 5,572 млрд. евро.

Приходите включват здравноосигурителни вноски в размер на 3,177 млрд. евро и трансфери за здравно осигуряване от 2,019 млрд. евро. Неданъчните приходи са 16,856 млн. евро, а трансферите от Министерството на здравеопазването (МЗ) са 98,718 млн. евро. В тези трансфери се включват средства за ваксини и дейности по Закона за здравето – 15,277 млн. евро, дейности за неосигурени лица – 4,494 млн. евро, лечение на лица под и над 18 г. – 42,627 млн. евро, и помощни средства за хора с увреждания – 28,121 млн. евро.

От централния бюджет се предоставят още 260 млн. евро.