Аграрният сектор: Бюджет 2026 обрича на фалити българските производители

Бюджет 2026 обрича на фалити българските производители на храна, твърдят в позиция 20 национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството.

В настоящия си вид Законът за бюджета, предложен от Министерство на финансите, поставя под въпрос оцеляването на реалните производители на българска храна - животновъди, преработватели и земеделци, които осигуряват продоволствената сигурност на страната, се посочва в позицията.

Организациите, в които членуват предприятията със стратегическо значение за българската икономика и произвеждат 75% от българската храна, изразяват категорично несъгласие с увеличаването на осигурителните пенсионни вноски и данъка върху дивидента, както и със задължителното ползване на държавно-одобрен софтуер в търговски обекти (СУПТО).

Тези мерки ще натоварят малките и средните стопанства, които и сега работят на ръба на оцеляването, с допълнителна финансова и организационна тежест. Те ще направят практически невъзможни инвестициите в биосигурност, техника, иновации и екологични практики. Резултатът за много от участниците в сектора ще бъде фалит, а от българската трапеза ще изчезнат голяма част от качествените български храни, пише в позицията.

От бранша посочват, че повишаването на данъчната и осигурителната тежест ще ускори и отлива на млади хора от тези ключови сектори за страната.

Вместо да подкрепи развитието на модерна индустрия от производители на храна в полза на българските граждани, бюджетът в този му вид ще стимулира сивия сектор, със спад в качеството на производството и ограничаване на пазарите. Това ще нанесе удар върху местната икономика в селските райони, а негативните последствия ще забавят цялостния икономически растеж на България, предупреждават производителите.

По думите им въвеждането на специализиран софтуер за контрол на продажбите – СУПТО натоварва аграрния сектор с допълнителна финансова тежест, без да е практически възможно това да се случи в заложените срокове и без да има яснота за рамките, при които ще работи този софтуер.

Подписалите петицията 20 организации настояват за преработване на Закона за бюджета за 2026 г.

Кой стои зад позицията

Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите“ (НАМ)

Сдружение „Асоциация на земеделските производители в България“ (АЗПБ)

Български фермерски кооператив

Сдружение „Асоциация на свиневъдите в България“ (АСБ)

Сдружение „Асоциация на млекопреработвателите в България“ (AMБ)

Сдружение „Съюз на птицевъдите в България“ (СПБ)

Селскостопанска академия (ССА)

Сдружение „Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите“ (НБСХС)

Сдружение „Асоциация на индустриалното свиневъдство в България“ (АИСБ)

Сдружение „Сдружение „Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско“ (РАБПГ-РК, НР, И)

Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ)

Сдружение „Асоциация на пасищното животновъдство“ (АПЖ)

Сдружение „Обединен български пчеларски съюз“ (ОБПС)

Сдружение „Съюз по хранителна промишленост към ФНТС“

Сдружение „Браншова камара на месодайното животновъдство“ (БКМЖ)

Сдружение „Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня“ (АРСИС)

Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма (БУАФИТ)

Сдружение „Национална био асоциация“ (НБА)

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив