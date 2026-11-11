ММА боецът Живко Стоименов отрича да е бил арестуван

В редакцията се получи искане за право на отговор от ММА боеца Живко Стоименов по повод информация от края на октомври, че той е бил задържан заради побой над приятелката си.

Стоименов и неговият адвокат отричат да е имало побой и арест.

"В посочения период не е имало брутално физическо посегателство над приятелката на клиента ми от негова страна. В посочения период клиентът ми не е бил на посоченото място. Живко Стоименов не е арестуван, а отведен в полицията за изясняване на подаден сигнал срещу него. Това се потвърждава от безспорния факт, че клиентът ми не е задържан както от полицията за 24 часа, така и от органите на разследването, какъвто е установеният ред при извършването на престъпление", се казва в позицията, изпратена до OFFNews.

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