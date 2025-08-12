Тейлър Суифт обяви нов 12-и студиен албум

Певицата Тейлър Суифт обяви своя нов 12-и студиен албум, озаглавен The Life of a Showgirl, предадоха световните медии.

Датата на излизане все още не е обявена, но виниловите издания, поръчани предварително, ще бъдат изпратени преди 13 октомври. Освен това ще има специално лимитирано винилово издание и касета за колекционери.

The Life of a Showgirl е продължение на миналогодишния албум The Tortured Poets Department, който беше обявен по време на церемонията за наградите "Грами" през 2024 г. и издаден по време на рекордното турне на Суифт, което събра над 2,2 милиарда щатски долара за две години и пет континента. Това го прави най-печелившото турне на всички времена.

Новият албум ще е първият, изцяло под контрола на Суифт. През май певицата обяви, че е откупила правата за каталога с първите си записи - издадени от компанията Big Machine Records, от най-новия им собственик- частната инвестиционна компания Shamrock Capital. Тя не разкри сумата на сделката.

През последните години певицата активно презаписваше ранните си албуми, за да си върне собствеността върху тях. Досега са издадени четири „Taylor’s Version“ албума, всички дебютирали на №1 в класацията Билборд 200.

Последният презаписан албум на Суифт - 1989 (Taylor's Version), излезе през октомври 2023 г., само четири месеца след Speak Now (Taylor's Version).