Алла Пугачова в първото си интервю след началото на войната в Украйна: Да кажеш на родината, че не е права – това е патриотизъм

Една от най-известните руски певици Алла Пугачева даде първото си голямо интервю след заминаването си на журналистката Екатерина Гордеева (обявена за чуждестранен агент). Основната тема е заминаването й от Русия малко след началото на войната с Украйна и отношението към всичко, което се случва.

През цялото интервю, продължило повече от 3,5 часа, Пугачова говори и за близките си, за политиците от различни епохи, за съпрузите си и за отношенията си. За песните си и за това, което иска да остави на всички, които през живота й са я обожавали и мразили, съобщава Би Би Си.

Такова голямо интервю Пугачова даде само на актьора Олег Меншиков през 2017 г. (а още по-рано, през 2012 г., на Владимир Познер) и тогава те, без да крият възхищението си, слушаха разказите, основно за сцената и за това, което се случва зад нея.

Интонацията в разговора й с Екатерина Гордеева вече е друга. Алла Пугачова и съпругът й Максим Галкин напуснаха Русия след началото на войната с Украйна (а Пугачова помоли руските власти да признаят и нея за чуждестранен агент след съпруга й). След удара по киевската детска болница „Охматдет“ през юли 2024 г. тя написа: „БОГ е търпелив, но всичко има ГРАНИЦА“.

„Нека остане архив за хората“, – така тя сама определи целта на този разговор.

Решението да замине, казва Пугачева, не е било импулсивно. Заместник-ръководителят на администрацията на президента Сергей Кириенко я поканил на разговор и я призовал да не се тревожи. Пугачева, казва тя, дори му повярвала, а буквално два дни след този разговор Галкин е признат за „чуждестранен агент“.

Децата им тръгнали на училище, а съучениците им започнали да им подхвърлят: „Деца на шпиони“ – без да знаят, че цитират великия роман на Анатолий Рибаков „Децата на Арбат“ за репресиите през 30-те години на миналия век.

„Краката ми вече треперят, но ръцете още не“, казва Пугачева за себе си и очевидно има предвид не само възрастта или здравословното си състояние. „Има понятие за съвест, то е по-скъпо от славата, от лукса, по-скъпо от всичко на света“, казва Пугачева.

И добавя, че да кажеш на родината, че не е права, е патриотизъм.

Разбира се, голяма част от това интервю са спомените на Алла Пугачева за естрадата и за самата нея. Тя говори и за колегите си по професия. По-специално, винаги е симпатизирала на Татяна Буланова, говорила е за любовта си към Маниже, за преживяващата ренесанс Надежда Кадишева.

Единственият, който не е получил комплименти, е изпълнителят Шаман – и то не заради музиката или таланта му, а заради личните му качества.

„Боже, как мразя, когато ми казват Примадона. „Примадона“ е заглавието на песен“, казваше Пугачева, „Аз съм жена, която пее“.

И това също е заглавието на нейна песен.

Пугачева разказа, че дори е била фен на Владимир Путин и го е подкрепяла: „Той казваше невероятно правилни неща. Дори за Украйна. Всъщност всичко, което аз мислех, той го казваше.“ След трагедията с подводницата „Курск“ това се променило.

В края на интервюто Пугачова не успява да сдържи сълзите си и се обръща към своите фенове – където и да се намират те.

Тя благодари за щастието от общуването и за любовта, за това, че те и сега са до нея.

И в същото време се чудеше – „как така живеят по този начин“. Не знаят историята, но се гордеят с нея, не знаят какво е медицина, но се гордеят със здравеопазването.