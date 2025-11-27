Здравното министерство осъди нападението над негови служители

Правото на протест и на изразяване на гражданска позиция е основно право, гарантирано във всяка демократична държава. То обаче не може и не бива да се превръща в повод за агресия, заплахи, унижение или посегателство срещу която и да е личност.

Това гласи позиция на Министерството на здравеопазването по повод инцидента със служители на ведомството по време на протеста в сряда.

"През вчерашния ден, при опит да напуснат сградата на Народното събрание, служителки на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и НС бяха подложени на словесни нападки, физически и психологически натиск и действия, които застрашиха тяхната безопасност", пишат от МЗ.

Оттам припомнят, че ден по-рано в София се проведе протест срещу насилието над жени. "Но докато изразяването на позиция е право на всеки гражданин, то агресията не е. Тя няма място в обществения дебат", посочват от здравното министерство.

От ведомството подчертават, че подобни "недопустими ситуации" поставят под риск хора, които изпълняват професионалните си задължения и нямат никакво отношение към политическите противопоставяния.

За инцидента с държавните служители пръв съобщи лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов с публикация във Фейсбук.

"При излизане от Парламента Васил Пандов, който е депутат от ППДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва с пръст и някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени, които на всичкото отгоре нямат абсолютно нищо общо с цялата тая унизителна тъпотия. (...) Значи, за да си изпълняваш ролята на депутат, според въпросния Пандов от ППДБ, трябва да сочиш с пръст невинни хора, по възможност достопочтени жени, за да могат определени лумпени да ги псуват, да ги замерят с бутилки и да ги свалят на земята. Значи, ако е така и това, според депутата Пандов от ППДБ, е нормално, значи утре аз мога да го посоча и той да получи същото, което днес са направили на горките жени", написа Трифонов.

Отговорът на Васил Пандов не закъсня.

Твърдението на Слави Трифонов, че имам отношение към акт на агресия към служители на МЗ по време на протеста тази вечер е пълна манипулация и е невярно. Единственото вярно е, че вечерта по време на протеста видях няколко служители на МЗ, които познавам отдавна и имаме много добри професионални отношения. Поздравих ги и им пожелах приятна вечер, както правя при всяка среща с тях. По абсолютно никакъв начин не съм насочвал агресия срещу тях или когото и да било. Опитът на господин Трифонов да атакува протестите с внушения за моя съпричастност към провокиране на насилие е меко казано недостоен. Изразявам съжаление, ако служителите на МЗ са били обидени или обект на агресия. Има два варианта - Трифонов да е бил подведен или съзнателно да е създал история с мое участие. През цялата вечер съм разговарял с граждани и служители на МВР, като съм подчертавал, че това са мирни протести и трябва да останат такива. Имам свидетели на това, която се е случило и не приемам опитите за използване на моето име и преживяното от служителите на МЗ за политически атаки на протеста. Знаем, че господин Трифонов има навика да пише недостойни неща за политическите си опоненти. Това е поредният такъв епизод, написа народният представител.

От Здравното министерство осъдиха "всяка форма на агресия и подстрекаване към враждебни действия, независимо откъде идват". "Подобни прояви не могат да бъдат оправдани по никакъв начин", завършват позицията си от МЗ.