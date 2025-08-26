Започват номинациите за Лекар на годината

За 22-ри път Български лекарски съюз ще отбележи Деня на българския лекар – 19 октомври. Официалната церемония ще се състои ден по-късно – на 20 октомври, отново в Националния исторически музей в София.

Традиционно в края на август стартира приемът на номинации в петте категории за „Лекар на годината“:

1. „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“

2. „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“

3. „Ти си нашето бъдеще“ – награда за младите медицински надежди на България

4. „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“

5. „Лекар на годината 2025“

За трета поредна година ще бъде връчено и специалното отличие – „Д-р Стефан Черкезов“ за лекарска всеотдайност и етика.

Номинациите трябва да съдържат посочване на категорията, в която се номинира кандидатът; кратка професионална биография, включваща основни заслуги, международни участия и други постижения.

Номинации могат да подават Регионалните лекарски колегии, дружества по специалност, лечебни заведения, отделения, отделни лекари и пациенти.

Комисия от представители на ръководството на БЛС ще разгледа всички предложения и ще определи отличените. Най-голяма тежест при избора имат номинациите, подадени от Регионалните лекарски колегии, следвани от тези на дружествата по специалност, лечебните заведения, отделенията и др.

Лекарският съюз очаква предложенията до 30 септември 2025 г. на специално създадения за целта имейл адрес: lekarnagodinata2025@blsbg.com