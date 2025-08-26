Започват номинациите за Лекар на годината

Отличията ще бъдат връчени на официална церемония на 20 октомври по повод Деня на българския лекар

OFFNews 26 август 2025 в 09:55 177 1
номинации

Снимка БЛС
Номинации за Лекар на годината 2025

За 22-ри път Български лекарски съюз ще отбележи Деня на българския лекар – 19 октомври. Официалната церемония ще се състои ден по-късно – на 20 октомври, отново в Националния исторически музей в София.

Традиционно в края на август стартира приемът на номинации в петте категории за „Лекар на годината“:

1. „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“

2. „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“

3. „Ти си нашето бъдеще“ – награда за младите медицински надежди на България

4. „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“

5. „Лекар на годината 2025“

За трета поредна година ще бъде връчено и специалното отличие – „Д-р Стефан Черкезов“ за лекарска всеотдайност и етика.

Номинациите трябва да съдържат посочване на категорията, в която се номинира кандидатът; кратка професионална биография, включваща основни заслуги, международни участия и други постижения.

Номинации могат да подават Регионалните лекарски колегии, дружества по специалност, лечебни заведения, отделения, отделни лекари и пациенти.

Комисия от представители на ръководството на БЛС ще разгледа всички предложения и ще определи отличените. Най-голяма тежест при избора имат номинациите, подадени от Регионалните лекарски колегии, следвани от тези на дружествата по специалност, лечебните заведения, отделенията и др.

Лекарският съюз очаква предложенията до 30 септември 2025 г. на специално създадения за целта имейл адрес: lekarnagodinata2025@blsbg.com

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    542

    1

    Октим

    26.08 2025 в 10:03

    -0
    +0
    Къде? В България или в чужбина? И питам, защото повечето читави нашенски лекари са отдавна зад граница!
     
    X

    Неразказаната мръсна история на Варна