ВМА пише история с първи бъбречни трансплантации (галерия)

На 13 ноември 2025 г. във Военномедицинска академия (ВМА) са извършени първите в историята на болницата бъбречни трансплантации, съобщиха от Академията.
Сложните интервенции са осъществени от екипа на Катедра „Урология и нефрология” - проф. д-р Илия Салтиров, доц. Кремена Петкова, д-р Огнян Гъцев, д-р Константин Христов, д-р Виктория Тодорова, както и доц. Светозар Марангозов от Клиника по съдова хирургия.
Следоперативната грижа за реципиентите - 21-годишен мъж и 42-годишна жена, е поверена на проф. Райна Робева, доц. Даниела Петрова и техния екип от Клиника по нефрология.
Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина. Постигнахме резултат, който е плод на години целенасочен труд, обучение и дисциплина. Благодаря на всички колеги, които не спряха да вярват, че можем да направим още една крачка напред. Нашите екипи преминаха обучение и специализации във водещи световни центрове. Винаги сме следвали пътя на най-добрите, черпили сме техния опит и сме го прилагали у нас с една единствена цел – да осигурим на българските пациенти най-висок стандарт на лечение, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.
С този изключителен успех ВМА затвърждава позицията си като водещ национален център в областта на трансплантологията и е единствената болница в България, в която се извършват два вида органни трансплантации – чернодробни и бъбречни, посочват от ВМА.
Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.
Признателност за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, на колегите-имунолози от УМБАЛ „Александровска“, както и към ИА „Медицински надзор“ и дежурния екип в МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище за перфектната организация при експлантацията на органите, посочват от ВМА.
По-рано от лечебното заведение съобщиха за извършена чернодробна трансплантация на 38-годишен мъж, пета за ВМА от началото на годината.
14.11 2025 в 10:19
В Турция също има риск, но са по-напред с материала.
