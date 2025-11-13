38-годишен мъж с шанс за живот след трансплантация във ВМА

Мъж на 38 години получи нов шанс за живот след присаждане на черен дроб във Военномедицинската академия (ВМА). Трансплантацията е пета за лечебното заведение от началото на годината.
Тя стана възможна след донорска ситуация в МБАЛ "Уни Хоспитал", Панагюрище, донор е 45-годишен мъж. Експлантацията на черния дроб бе направена от екип, ръководен от д-р Радослав Костадинов.
"Операцията продължи стандартно като време – близо 6 часа, като приключихме около 02:00 часа след полунощ. В момента пациентът е в стабилизирано състояние", коментира ръководителят на трансплантационния екип проф. Васил Михайлов, който извърши сложната интервенция съвместно с проф. Ивелин Такоров.
Признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат шанс за живот.
