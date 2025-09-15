Вътреболничните инфекции все по-сериозен проблем в Европа

Гъбички, които често са резистентни на лекарства, продължават да се разпространяват бързо в болниците в Европа. Това сочи изследване на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, който предупреждава, че това представлява сериозна заплаха за пациентите и здравните системи.

Последното проучване на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията засяга Candidozyma auris (известна преди като Candida auris). Това са вид гъбички, които растат под формата на дрожди.

Много често те не се повлияват от противогъбични лекарства и могат да причинят остри инфекции при сериозно болни пациенти. Заради способността си да продължат да съществуват върху различни видове повърхности и медицинско оборудване, както и да се предават между пациентите, гъбичките Candidozyma auris са особено трудни за контролиране, съобщи БНР.

Историята на трансплантирания Петър: Шанс за живот или смъртна присъда

Между 2013 г. и 2023 г. в страните от ЕС и ЕИП е имало над 4000 докладвани случая, като през 2023 г. имало скок на нотификациите със 1346 случая в 18 държави. В пет страни са най-много докладвани случая в рамките на десетте изследвани години. Това са Испания, Гърция, Италия, Румъния и Германия.

В България през този период няма засечена Candidozyma auris, но през 2025 г. страната ни е регистрирала 4 случая на този вид гъбички.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията настоява за системно наблюдение и докладване на случаите. Целта е да има яснота за проблема, защото сега вероятно все още има инфекции, за които не е било съобщено.

Имало да става: Медицински надзор провери две болници, но не откри причината за смъртта на пациент