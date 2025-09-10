У нас: има трайна тенденция към намаляване на самоубийствата

През последните години в страната се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на смъртността от самоубийства. Към 2021 г. България е на 20–21 място в Европейския съюз със средна смъртност 7.8 на 100 000 души, което е под средното за ЕС от 10.2 на 100 000 души, съобщават от Министерството на здравеопазването.

На 10 септември отбелязваме Световния ден за превенция на самоубийствата. Тази година мотото на инициативата е „Да създадем надежда чрез действие“.

Изследванията показват, че броят на самоубийствата може да бъде намален чрез по-голямо разбиране, открит диалог и своевременна подкрепа. Темата за периода 2024–2026 г. е „Промяна на разказа за самоубийството“ с призив „Започнете разговор“. Основната цел е да се повиши обществената осведоменост, да се намали стигмата и да се насърчат откритите разговори по темата.

Най-чести мотиви за самоубийство са болести (телесни и психични) и конфликти в личната среда. Мъжете имат значително по-висок риск, като съотношението мъже/жени е 3:1.

В България се изпълняват национални програми за превенция на самоубийствата. Те включват обучения на училищни психолози, педагогически съветници и други специалисти по теми като тревожност, депресия и автоагресия. Усилията са насочени към ранно разпознаване и подкрепа на хора в риск; ограничаване на достъпа до смъртоносни средства; изграждане на обществен капацитет за помощ и подкрепа.



