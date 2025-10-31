Тежък епилептичен синдром във фокуса на информационна кампания

Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) стартира информационна кампания за тежкия епилептичен синдром Ленокс-Гасто, с който в България живеят близо 500 деца и младежи.

Начало на инициативата бе дадено с ден за съпричастност, спорт и изкуство, в който взеха участие деца и младежи с тежка епилепсия и техните приятели от 112 Основно училище „Стоян Заимов“ в София.

На 30 ноември, в навечерието на Световния ден за информираност за епилептичния синдром на Ленокс-Гасто – 1 ноември – Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) организира малък детски празник в Атлетик Клаймбинг Фит в Дианабат с катерене по изкуствена катерачна стена, символично наречено „Стъпки на солидарност“, и арт ателие „Нарисувай надежда“.

Момчетата и момичетата с епилепсия се включиха в катеренето, а други от тях рисуваха с цветни моливи, четки и дори с пръсти.

На тези деца им липсва общуването с други хора, липсва им да бъдат извън семейството и да правят неща, с които да се чувстват пълноценни. На тях всяко излизане извън дома и дневния център е събитие. Всички занимания в залата за катерене и за рисуване много ги радват и въодушевяват. Те винаги са готови за нови неща, независимо как се справят. Склонни са да опитват отново и отново, така обясни въодушевлението на децата с епилепсия Антоанета Витева, чиято дъщеря е със синдрома на Ленокс-Гасто.

Елена Маджарова – психолог в 112 ОУ „Стоян Заимов“, бе довела ученици от 7. и 4. клас. „Идеята на тези общи занимания е да бъдем съпричастни. Нашето училище се старае по всякакъв начин да помага на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Това е поредно събитие, на което те ни канят, и за нас е удоволствие да сме тук. Били сме с тях и на Пърпъл дей, и на годишнината на техния дневен център, включвали сме се в техни благотворителни каузи.

Децата от нашето училище проявяват емпатия, чувстват необходимостта да бъдат човечни, да бъдат приятели с децата с епилепсия“, обясни психоложката.

„Учениците от 112 училище не се притесняваха и не се страхуваха от нашите деца, защото вече им беше разказано по най-добрия начин за епилепсията. Радвам се, че те ще предадат нататък това, което са видели на днешната среща. Те вече знаят, че хората с епилепсия не са опасни, че са много мили и че с тях може да бъдат навсякъде. Децата бяха щастливи да катерят и да рисуват заедно", заяви председателката на АРДЕ, Веска Събева.