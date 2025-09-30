Стратегия за имунното здраве ще обсъдят експерти

По инициатива на УС на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), на 2 октомври 2025г., от 16.00ч. се организира кръгла маса относно изготвената от асоциацията Национална стратегия за опазване на имунното здраве.

Събитието е в рамките на Националния конгрес по имунология с международно участие „20 години Българска Асоциация по клинична имунология”, който ще се проведе в периода 02-05 октомври 2025г., в Казанлък.

Поддържането на имунната система в добро състояние и функционалност е сред важните условия за запазване на живота и здравето на хората и съответно за гарантиране на основните им права. Програмата за опазване на имунното здраве и превенция на имуномедиираните болести в Р България е залегнала за изпълнение в Националната здравна стратегия 2030, приета от Народното събрание през м. април 2024г.

На Кръглата маса проф. Наумова ще представи основните цели на програмата на БАКИ за профилактика на имунното здраве: ранно откриване на имунните дефицити; профилактично изследване на имунната компетентност; имунологична оценка на резултатите от задължителната ваксино-профилактика; заместително лечение при вторични дефекти в имуноглобулините; очертаване на маршрута на пациента от симптомите до диагнозата и лечението на имуномедиираните заболявания.

Модераторите на Кръглата маса (проф. Елисавета Наумова и проф. Мариана Мурджева) ще дадат възможност за представяне на становища от присъстващите относно необходимостта от изследване на новородени за тежки комбинирани имунни дефицити, за ранна диагноза и лечение на нарушения в имунитета, за преценка за необходимостта от провеждане на реваксинация и съставяне на персонализирана имунизационна програма при деца и имунокомпрометирани. Подобно на други страни данните могат да бъдат използвани от изкуствен интелект за прогнозиране появата на вродени имунни дефицити и други имуномедиирани състояния.

Очаква се активно участие в дискусията да вземат представители на Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, Българската педиатрична асоциация, Националния център по заразни и паразитни болести, БЧК, Алианса на пациентите за редки болести, имунолози от университетските имунологични центрове и доболнични лаборатории в страната, педиатри, епидемиолози. Изпълнението на програмата би гарантирало профилактиката на имунното здраве на българското население, както и равен достъп до адекватна и навременна имунодиагностика и имунотерапия за пациенти с първични (вродени) или вторични имунни дефицити.