Столични лекари ще преглеждат безплатно деца в Монтана

На 15 ноември (събота) инициативата „Детско здраве“ на Столичната лекарска колегия (СЛК) за първи път ще гостува в Монтана. Прегледите ще се извършват в болница „Д-р Стамен Илиев“ . В този ден 10 водещи детски специалисти ще преглеждат безплатно децата от града.

Прегледите ще се извършват след предварително записан час, но никой няма да бъде върнат. Още преди определената дата броят на желаещите да бъдат прегледани надхвърли 300, което потвърждава необходимостта от тази кампания.

Лекарите ще посетят Монтана по покана на кмета на града Златко Живков.

Програмата „Детско здраве“ стартира през 2012 г., а до днес през нея са преминали близо 30 000 деца от различни населени места в страната. За много от тях това е единствената възможност да бъдат прегледани от опитни детски специалисти– лекари, каквито в България традиционно не достигат в по-малките населени места.

Кой ще преглежда

• д-р Иван Маджаров – УНГ

• д-р Юсеин Пашалиев – ортопед

• д-р Румен Танев – хирург

• д-р Габриела Минова – уролог

• доц. д-р Незабравка Чилингирова – кардиолог

• д-р Константин Стоянов Спасов – очни болести

• д-р Стефан Овнарски – неврохирург

• д-р Борис Стоилов – нефролог

• д-р Маргарита Банова – образна диагностика

• д-р Михаела Димитрова – ендокринология

Прегледите са напълно безплатни, а целта на програмата е да предостави навременна диагностика, профилактика и насоки за лечение, както и да улесни родителите от по-отдалечените населени места.