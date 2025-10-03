Стартира информационна кампания за превенция и ранна диагностика на рака

Стартира национална информационна кампания „Избери живот. Прегледай се навреме!“. Инициатор е Сдружение „Спри рака“. Началото се поставя с информационна среща между лекари и пациенти с дискусионен форум на 4 октомври от 11 ч в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив.

Целта на кампанията е да повиши осведомеността за ролята на превенцията и ранната диагностика, за възможностите на модерните терапии на рака, както и да предостави подкрепа и полезни насоки на пациентите и техните близки.

Искаме да информираме възможно повече хора за превенцията на онкологичните заболявания и за изключителната важност на ранната диагностика. Тази година ще обърнем внимание на хора в отдалечени от големите градове региони, където ще организираме профилактични прегледи. За целта създаваме „летящи звена от специалисти“. Те ще посещават труднодостъпни населени места, където няма комплексно медицинско обслужване. В момента работим за организирането на прегледи за профилактика и ранна диагностика в Смолянския, Девинския и Кърджалийски регион, обясни председателят на Сдружение „Спри рака“ Росица Касабова.

В информационната среща на 4 октомври в Пловдив лектори ще бъдат онколог, кардиолог, лъчетерапевт, специалист по пластично-възстановителна хирургия, психолог и дори брокер за медицинско застраховане. Онкологът д-р Татяна Апостолова ще разбие митовете за рака на гърдата.

Лъчетерапевтът д-р Михайлов ще обясни защо в днешно време пациентите не трябва да се страхуват от лъчетерапията. За възможностите за реконструкция на тъкани и органи след онкологични операции ще говори пластичният хирург д-р Ваня Анастасова.

За работата на първата национална неправителствена коалиция за превенция на раковите заболявания, причинени от Човешкия папилома вирус (HPV), ще разкаже съоснователят на Коалиция HPV и основател на Портал на пациента – Елена Цонева-Папуджиева. Ще се чуят и лични пациентски истории. Ще има отворена дискусия „Вие питате, лекарите отговарят“.

Ще бъде представен и проект за Наръчник за пациенти с практически съвети, който ще бъде направен в печатно издание и като мобилно приложение. Това е комплексен пътеводител за пациенти, преминаващи през диагнозата, лечението и рехабилитацията на рака. Наръчникът ще осигурява структурирана информация и практически насоки, подготвени от мултидисциплинарен екип от водещи специалисти. Целта е да даде увереност, да ориентира и подкрепи пациентите във всеки етап от тяхното лечение.

Кампанията „Избери живот. Прегледай се навреме!“ ще продължи с едноименния благотворителен крос на 11 октомври от 11:30 ч на Гребната база в Пловдив. Събитието обединява ходене, бягане, танци, разходка с домашни любимци, арт инсталации и безплатни консултации със специалисти.

Всички участници ще имат възможност да се включат в демонстрации на полезни упражнения, както и да получат ценни съвети за начина на хранене.

„Искаме да увлечем повече хора да се движат активно, а лекуващите се от рак да общуват, да не се изолират. Защото движението и активният начин на живот, правилното хранене и следване съветите на специалистите са важен съюзник в борбата с онкологичните заболявания“, категорична е Росица Касабова.