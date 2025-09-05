Силви Кирилов: Диагностиката на аутизъм у нас е безплатна

Диагностиката на деца с разстройства от аутистичния спектър се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, като средната възраст за диагностициране е 36 месеца на детето, а диагностиката продължава средно 21 дни и е безплатна, посочи той.
Детските психиатри в България са 32-ма, но само 22-ма работят по специалността си. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на парламентарния контрол.
По думите му най-много детски психиатри има в София и във Варна.
Личните лекари периодично извършват оценка на състоянието на децата, като пациентите с аутизъм се насочват към психиатър.
По проект за подпомагане и насърчаване на специализантите в дефицитни специалности Министерството на здравеопазването осигурява месечно 2600 лв. на специализант, като досега трима специализанти по детска психиатрия получават финансов стимул, допълни министър Кирилов.
