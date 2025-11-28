Шефът на БЛС за парите на младите лекари: Механизмът е неясен, подходът е грешен

Механизмът е неясен, а подходът – погрешен - така председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов коментира обещаните 230 млн. лв. за по-високи заплати на медиците.

НЗОК по закон не може да плаща заплати, а само да купува дейности. Във фокуса попадат само болниците, а специализантите в доболничната помощ остават извън схемата. Частните болници са изключени, което поставя част от бъдещите лекари в неравностойно положение, аргументира се той.

Младите лекари се заканиха да продължат с протестите, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Сред тях са и промените в наредбата за специализациите.

„Никой не може да обясни как точно ще се разпределят парите. Дори в Министерството на здравеопазването се държат така, сякаш от тях нищо не зависи“, заяви Брънзалов.

Според него решението е да се използва работещият модел от общопрактикуващата медицина – чрез Министерството на здравеопазването, медицинските университети и практиките, по ясен механизъм и със стабилно финансиране.

„Трябва да направим така, че всички да бъдат еднакво малко недоволни. Само тогава ще има справедливост“, заключи председателят на БЛС.

Д-р Брънзалов подчерта, че един от най-сериозните проблеми в системата остава огромният брой здравно неосигурени български граждани – над 1 180 000 души. Той уточни, че в много държави понятието „неосигурен“ въобще не съществува.

Според него парадоксът се задълбочава от това, че част от държавните служители не плащат здравни вноски, но имат пълен достъп до здравната система. „Това са парадокси, които се замитат от години и после се чудим защо системата е в колапс“, каза той.

Парите за здраве

България продължава да е на последно място в Европа по средства, отделяни за здраве, а здравноосигурителната вноска остава най-ниската в ЕС – 8%, напомни председателят на Лекарския съюз, според когото настоящият модел е в критично състояние и изисква спешни промени.

По думите му страната ни инвестира едва около 5% от БВП в здравеопазване – най-ниският дял в Европа. „Абсолютни шампиони сме, но в обратния смисъл. Колегите ми работят в условията на хронично недофинансиране и въпреки това предоставят медицина на световно ниво“, подчерта той.

Анализ на Health Metrics прогнозира, че ако вноската не се увеличи, България може да понесе над 50 млрд. лв. загуби до 2040 г. – вследствие на липса на кадри, намален достъп и ръст на хроничните заболявания.

Според д-р Брънзалов решението е постепенно увеличение на здравната вноска с 0,5–1% годишно, или директно достигане на 10%, както е в Румъния.

„Доплащането ще спре тогава, когато вноската стане достатъчно висока, за да покрива разходите. Така беше заложено в началото на реформата, но тя замръзна на 8%“, каза още той.